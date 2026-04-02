РЭЦ: несырьевой экспорт РФ в Китай вырос на 18% в 2025 году

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт из России в Китай в 2025 году вырос на 18%, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Несмотря на небольшое колебание цифр в 2025 году, поставки несырьевого экспорта прибавили 18%. Помимо привычного топлива к китайским потребителям едут мясо, морепродукты, кондитерские изделия, товары химической и лесной промышленности, продукция высокотеха и легкой промышленности. Это не просто цифры. Это ответ на вопрос, как диверсифицировать экономику. И китайский рынок здесь - наш ключевой партнер",- отметила Вероника Никишина на сессии "Сотрудничество России и Китая в логистике: текущее состояние, ключевые достижения и вектор развития", соорганизатором которой выступил РЭЦ.

Говоря о программе "Сделано в России", глава РЭЦ отметила, что продвижение отечественных товаров под единым национальным брендом формирует в Китае полноценную товаропроводящую инфраструктуру, которая позволяет российскому производителю чувствовать себя как дома, благодаря постоянному представительству РЭЦ, регулярным фестивалям-ярмаркам, павильонам, и работе с крупнейшими маркетплейсами.

"Результат налицо: китайские потребители все лучше знают наши молочные продукты, мясо, шоколад и детское питание. Спрос растет, и логистика должна за этим успевать", – подчеркнула Никишина. Глава РЭЦ напомнила о новой архитектуре доставки товаров из России в КНР. Среди прочего это прямые контейнерные поезда через Казахстан и Монголию, модернизация терминалов в Забайкальске, Артеме, Кани-Кургане, а также переход морских перевозок от сложных транзитных схем к прямым маршрутам. При этом китайские порты стали для российских экспортеров ключевым хабом при выходе на рынки Юго-Восточной Азии.

Также Никишина отметила, что для небольших компаний-экспортеров в России организован специальный маршрут поставок в Китай - "Экспортный экспресс для МСП". Это регулярные отправки целых контейнерных поездов, куда собираются небольшие партии грузов от малого и среднего бизнеса с объемом груза от одного контейнера. Поезда идут напрямую в ключевые распределительные центры — Сиань, Циндао, Чэнду и Суйфэнхэ. Там производители могут хранить товар на льготных условиях и продавать его даже с одного лота. "За время работы мы отправили более 38 таких поездов. Номенклатура самая разная: от замороженного мяса и кондитерской продукции до продукции химпрома", – уточнила она.

В контексте поставок продовольствия среди удачных логистических решений выделяются "Рыбный" и "Мясной шаттлы". "Мы создали сквозные мультимодальные сервисы, работающие без сезонных ограничений. Результат впечатляет: если в 2024 году мы отправили в Восточную Азию (в основном в Китай) 130 тысяч тонн продукции, то в 2025-м - уже более 200 тыс. тонн. Это наглядный показатель того, что выгодная экономика маршрута и прямая работа с производителем в регионе дают кратный рост", – отметила Вероника Никишина.

Растущий товарооборот требует новых решений, поэтому глава РЭЦ предложила китайским партнерам синхронизировать развитие приграничной инфраструктуры, чтобы расшивать "узкие места" на восточном направлении - на переходах Забайкальск, Махалино, Гродеково. Это позволит увеличить пропускную способность и номенклатуру грузов.

Также Никишина предложила перейти на полный электронный документооборот, чтобы ускорить интеграцию российских и китайских систем для обмена фитосанитарными и ветеринарными сертификатами. Это упростит и ускорит поставки рыбы, мяса, птицы – продукции, которая пользуется высоким спросом в Китае. Логистика товарооборота России и КНР должна стать "безбумажной" в мультимодальных перевозках и опираться на современные цифровые платформы, уверена глава РЭЦ.

Северный морской путь - новый альтернативный маршрут, который позволяет доставлять грузы в порты Западной Арктики и Северной Европы в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал. России и Китаю нужны совместные инвестиции в портовую инфраструктуру и создание совместных предприятий для управления этим маршрутом. "Наша задача на 2026 год - превратить созданную инфраструктуру в стабильный, понятный инструмент, который позволит нашим производителям работать на китайском рынке с минимальными издержками", – заключила Никишина.