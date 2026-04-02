Суд вынес приговор организаторам беспорядков в аэропорту Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Трое организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы заочно приговорены к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.
Верховный суд Дагестана заочно рассматривал уголовные дела против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Обвиняемые – бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества).
"Верховный суд Республики Дагестан в порядке заочного производства рассмотрел уголовное дело в отношении трех фигурантов, обвиняемых в организации массовых беспорядков в международном аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года… Лидеру преступной группы назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Второй подсудимый приговорен к наказанию в виде 16 лет лишения свободы. Администратору (Telegram - ред.) канала назначено 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все трое находятся за пределами России и объявлены в международный розыск. Назначенное наказание они должны отбывать в колонии строгого режима.
Установлено, не позднее марта 2022 года осужденные объединились в организованную группу для дестабилизации социально-политической обстановки в регионах России "через дискредитацию органов власти и разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды".
По версии следствия, для реализации плана они использовали Telegram-канал. При этом роли между ними были распределены: лидер группы занимался сбором и распределением денег, координацией и агитацией. Второй подсудимый, придерживающийся радикальных исламских взглядов, выступал идеологическим лидером. Третий фигурант администрировал канал и занимался публикацией материалов.
В конце октября 2023 года подсудимые разместили в сети серию провокационных публикаций. В них содержались сведения о якобы прибытии в Махачкалу беженцев из Израиля с провокационными призывами. В результате более 1600 человек вечером 29 октября прорвались на территорию аэропорта, включая здание терминала и взлетно-посадочную полосу. Участники беспорядков применяли насилие, оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, использовали камни, палки и другие предметы. В результате пострадали десятки полицейских и военнослужащих Росгвардии, один из них получил тяжкий вред здоровью. Также был нанесен значительный материальный ущерб инфраструктуре аэропорта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ