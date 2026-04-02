Фонд Мельниченко стал партнером премии "Экология – дело каждого"

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Фонд Мельниченко присоединился к числу партнеров VI Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", учрежденной Росприроднадзором, сообщает пресс-служба фонда.

В рамках партнерства фонд направит 10 миллионов рублей на поддержку экологических инициатив, отобранных по итогам конкурса. Средства будут направлены на грантовую поддержку проектов, поданных участниками из регионов и городов присутствия Фонда Мельниченко, включая: Алтайский край (Барнаул, Бийск, Рубцовск), Бурятию (Саган-Нур), Волгоградскую область (Котельниково), Забайкальский край (Борзинский район, Никольск, Улетовский район) и другие (всего 18 регионов).

"В числе приоритетов Фонда Мельниченко не только поддержка экологических проектов, но и формирование у молодого поколения культуры заботы об окружающей среде. Такие инициативы, как премия "Экология – дело каждого", дают возможность детям и подросткам почувствовать свою причастность к решению значимых задач, увидеть, что их идеи могут быть востребованы и реализованы", – отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.

Она добавила, что поддерживая проекты из городов присутствия, в фонде стремятся создать условия, при которых экологическая ответственность становится естественной частью повседневной жизни и мышления.