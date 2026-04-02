Рейтинг@Mail.ru
Фонд Мельниченко стал партнером премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 02.04.2026 (обновлено: 13:54 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/premiya-2084766458.html
Фонд Мельниченко стал партнером премии "Экология – дело каждого"
Фонд Мельниченко стал партнером премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 02.04.2026
Фонд Мельниченко стал партнером премии "Экология – дело каждого"
Фонд Мельниченко присоединился к числу партнеров VI Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", учрежденной Росприроднадзором, сообщает... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T13:53:00+03:00
2026-04-02T13:54:00+03:00
экология
алтайский край
барнаул
бийск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084764954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da8cb974837b834121f15b77474cf03b.jpg
https://ria.ru/20251205/initsiativy-2060017377.html
алтайский край
барнаул
бийск
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084764954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e169f60aeb93a3459bb555c67ca180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экология, алтайский край, барнаул, бийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Экология, Алтайский край, Барнаул, Бийск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Фонд Мельниченко стал партнером премии "Экология – дело каждого"

Фонд Мельниченко стал партнером Международной премии "Экология – дело каждого"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧеловек сажает саженец хвойной породы
Человек сажает саженец хвойной породы - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Человек сажает саженец хвойной породы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Фонд Мельниченко присоединился к числу партнеров VI Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", учрежденной Росприроднадзором, сообщает пресс-служба фонда.
В рамках партнерства фонд направит 10 миллионов рублей на поддержку экологических инициатив, отобранных по итогам конкурса. Средства будут направлены на грантовую поддержку проектов, поданных участниками из регионов и городов присутствия Фонда Мельниченко, включая: Алтайский край (Барнаул, Бийск, Рубцовск), Бурятию (Саган-Нур), Волгоградскую область (Котельниково), Забайкальский край (Борзинский район, Никольск, Улетовский район) и другие (всего 18 регионов).
"В числе приоритетов Фонда Мельниченко не только поддержка экологических проектов, но и формирование у молодого поколения культуры заботы об окружающей среде. Такие инициативы, как премия "Экология – дело каждого", дают возможность детям и подросткам почувствовать свою причастность к решению значимых задач, увидеть, что их идеи могут быть востребованы и реализованы", – отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.
Она добавила, что поддерживая проекты из городов присутствия, в фонде стремятся создать условия, при которых экологическая ответственность становится естественной частью повседневной жизни и мышления.
Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и направлена на формирование экологической культуры, поддержку инициатив в сфере охраны окружающей среды и развитие экологического просвещения. Участниками конкурса становятся дети, молодежь и взрослые из России и зарубежных стран, предлагая проекты и идеи, направленные на бережное отношение к природе и устойчивое развитие. Прием заявок на VI сезон премии проходил с 1 августа 2025 года по 1 апреля 2026 года.
 
ЭкологияАлтайский крайБарнаулБийскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала