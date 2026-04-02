Пономареву* вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заочно получил 19 лет колонии по делу об организации беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщила РИА Новости объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Верховный суд Дагестана заочно проговорил организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы. Все трое находятся за пределами России и объявлены в международный розыск. Назначенное наказание они должны отбывать в колонии строгого режима.

« "Пономареву* назначено 19 лет лишения свободы", – сказала собеседница агентства.

Экс-депутат, как установило следствие, был лидером группы, занимался сбором и распределением денег, координацией и агитацией.

Администратор Telegram-канала "Утро Дагестана", через который координировались беспорядки, Абакар Абакаров заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества) приговорен к 16 годам колонии – он выступал идеологическим лидером группы.