Пономареву* вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 02.04.2026
20:31 02.04.2026 (обновлено: 20:32 02.04.2026)
Пономареву* вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Пономареву* вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 02.04.2026
Пономареву* вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заочно получил 19 лет колонии по делу об организации РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T20:31:00+03:00
2026-04-02T20:32:00+03:00
происшествия
россия
махачкала
республика дагестан
илья пономарев
госдума рф
происшествия, россия, махачкала, республика дагестан, илья пономарев, госдума рф
Происшествия, Россия, Махачкала, Республика Дагестан, Илья Пономарев, Госдума РФ
Пономареву* вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

РИ Новости: Пономареву дали 19 лет по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заочно получил 19 лет колонии по делу об организации беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщила РИА Новости объединенная пресс-служба судов Дагестана.
Верховный суд Дагестана заочно проговорил организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы. Все трое находятся за пределами России и объявлены в международный розыск. Назначенное наказание они должны отбывать в колонии строгого режима.
"Пономареву* назначено 19 лет лишения свободы", – сказала собеседница агентства.

Экс-депутат, как установило следствие, был лидером группы, занимался сбором и распределением денег, координацией и агитацией.
Администратор Telegram-канала "Утро Дагестана", через который координировались беспорядки, Абакар Абакаров заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества) приговорен к 16 годам колонии – он выступал идеологическим лидером группы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
ПроисшествияРоссияМахачкалаРеспублика ДагестанИлья ПономаревГосдума РФ
 
 
