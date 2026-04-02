Польшу обязали утилизировать 64 миллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19
15:17 02.04.2026
Польшу обязали утилизировать 64 миллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19
Польшу обязали утилизировать 64 миллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19

© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 апр - РИА Новости. Польша обязана получить 64 миллиона вакцин от COVID-19 компании Pfizer и утилизировать их, сообщила журналистам министр здравоохранения Польши Иоланта Собераньская-Гренда.
В среду бельгийский суд постановил обязать Польшу принять и оплатить поставку фармацевтической компанией Pfizer порядка 80 миллионов вакцин от коронавируса на общую сумму около 1,3 миллиарда евро плюс проценты. Контракт на закупку вакцин был подписан Польшей в рамках коллективных закупок вакцин по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2021 году. С тех пор данные вакцины практически перестали применяться, однако фармацевтический гигант требует оплатить не поставленные препараты и обещает поставить их Польше в ближайшие годы.
"Для меня, как для министра здравоохранения, очень досадно, что 6 миллиардов злотых – это 64 миллиона доз вакцины, которые мы будем обязаны получить, и которые будут утилизированы", - сказала Собераньская-Гренда.
Она привела примеры, на что минздрав Польши мог бы потратить вышеуказанную сумму.
"Для нас это особенно возмутительно потому, что 6 миллиардов злотых, это для нас годовая стоимость лекарств для онкологических пациентов, 6 миллиардов злотых – это годовое обучение врачей-резидентов, для нас 6 миллиардов злотых – это возможность в шесть раз увеличить количество компьютерных томографов, в три раза увеличить количество аппаратов МРТ", - сказала министр.
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил в произошедшем предыдущее правительство страны под руководством Матеуша Моравецкого.
"Правительство Моравецкого заказало вакцины от COVID-19, которые оно не забрало и за которые не заплатило. Польше, а значит и всем нам, придется заплатить штраф в размере более 6 миллиардов злотых за эту вопиющую глупость... И, к сожалению, это не День дурака", - написал Туск на платформе Х.
