Глава "АвтоВАЗа" рассказал, кому подойдет платная подписка на Lada

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Платная подписка на автомобили Lada может быть актуальна как для частных клиентов, так и для юридических лиц, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Гарантированная цена за автомобиль в месяц и отсутствие проблем с дополнительными расходами на страховку, сервис, резину и так далее — это очень удобно и для физических, и для юридических лиц. В частности, такая услуга может быть актуальна и для такси", — сказал он в кулуарах Международного транспортно-логистического форума.
Соколов подчеркнул, что "АвтоВАЗ", запуская подписку, не делает акцент на каком-то конкретном клиентском сегменте. По его словам, это не столько возможность сгенерировать прямой дополнительный доход, сколько инструмент для увеличения объема производства и продаж. В итоге это положительно повлияет на финансовый результат, полагает глава компании.
О планах ввести весной подписку на автомобили Lada Соколов заявил в конце марта. На первом этапе будет доступна модель Vesta примерно за 40 тысяч рублей в месяц, а позже — Granta и Largus.
Первый Международный транспортно-логистический форум проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.