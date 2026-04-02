Глава "АвтоВАЗа" рассказал, кому подойдет платная подписка на Lada

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Платная подписка на автомобили Lada может быть актуальна как для частных клиентов, так и для юридических лиц, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Гарантированная цена за автомобиль в месяц и отсутствие проблем с дополнительными расходами на страховку, сервис, резину и так далее — это очень удобно и для физических, и для юридических лиц. В частности, такая услуга может быть актуальна и для такси", — сказал он в кулуарах Международного транспортно-логистического форума.