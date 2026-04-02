В Пакистане наказали функционеров за масштабную допинговую схему

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бывший президент Федерации тяжелой атлетики Пакистана (PWLF) Хафиз Имран Батт и экс-тренер национальной сборной Ирфан Батт получили пожизненные дисквалификации за участие в крупномасштабной схеме допинга в стране, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Ранее экс-главе и экс-тренеру PWLF были предъявлены обвинения в причастности к введению запрещенных веществ пакистанским спортсменам, включая несовершеннолетних, в период с сентября 2014 года по ноябрь 2016 года. В апреле 2025 года ITA передало их дела антидопинговому подразделению Спортивного арбитражного суда (CAS ADD), которое провело совместное слушание 30 июня 2025 года. CAS ADD 20 марта вынес решение о виновности функционеров в непосредственном участии в введении запрещенных препаратов спортсменам, а также в их ключевой роли в массовом применении допинга в Пакистане.

"Учитывая характер и тяжесть действий, каждый из них был наказан максимально возможным сроком дисквалификации, а именно пожизненным отстранением. В соответствии с данными санкциями Хафиз Имран Батт и Ирфан Батт отныне лишены права участвовать в любой деятельности, санкционированной или организованной любой стороной Всемирного антидопингового кодекса, в каком бы то ни было качестве", - говорится в сообщении ITA.

Сообщается также, что пакистанский тяжелоатлет Абубакар Гани также получил от CAS ADD четырехлетнюю дисквалификацию за фальсификацию процесса допинг-контроля. В ходе расширенного расследования, проведенного ITA в отношении PWLF, выяснилось, что спортсмен, ранее уже отбывший двухлетнюю дисквалификацию, умышленно подделал медицинские рецепты, которые он представил в ITA в подтверждение своих объяснений относительно положительной допинг-пробы.