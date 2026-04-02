Названы самые популярные направления среди россиян для отдыха летом
Турция, Египет и Россия вошли в топ-5 самых популярных направлений для отдыха российских туристов летом, рассказал РИА Новости директор по маркетингу...
2026-04-02T07:19:00+03:00
РИА Новости: Турция и Египет стали самыми популярными направлениями для россиян
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Турция, Египет и Россия вошли в топ-5 самых популярных направлений для отдыха российских туристов летом, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
"Самым популярным направлением на ближайшее лето остается Турция
, и ее доля практически такая же, как и в прошлом году, - 64%. На втором месте Египет
, а российские курорты сохранили за собой третье место", - сказал Козырев.
По его словам, средняя стоимость отдыха в Турции составляет 302 тысячи рублей, в Египте - 246 тысяч, а в России
141 тысячу. В топ направлений среди россиян на лето также вошли Китай
и Вьетнам
. "Средний чек поездки в Поднебесную - 226 тысяч рублей. Отдых во Вьетнаме обойдется в среднем в 270 тысяч рублей ", - подчеркнул он.
Отмечается, что среди российских курортов самым популярным летним направлением два года подряд остается Адлер
, где средний чек стабильно находится на уровне 129-130 тысяч рублей. Курорт Имеретинский занимает второе место, а стоимость составляет 192 тысячи. Также в топ внутренних направлений вошли Сочи
, Лоо и Санкт-Петербург
.
"В этом году путешественники выбирают преимущественно пляжный отдых", - заметил Козырев.
Так, средняя продолжительность летних поездок традиционно составляет 9 ночей. При этом 42% приобретенных туров составляют туристы, которые чаще всего предпочитают путешествовать вдвоем, 35% - это пары с детьми.
"Самый низкий процент приходится на одиночных туристов, их доля составляет 6%", - поделился Козырев.