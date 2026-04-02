07:19 02.04.2026 (обновлено: 09:34 02.04.2026)
Названы самые популярные направления среди россиян для отдыха летом
Турция, Египет и Россия вошли в топ-5 самых популярных направлений для отдыха российских туристов летом, рассказал РИА Новости директор по маркетингу... РИА Новости, 02.04.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди на пляже Флория в Стамбуле
Люди на пляже Флория в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Турция, Египет и Россия вошли в топ-5 самых популярных направлений для отдыха российских туристов летом, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
"Самым популярным направлением на ближайшее лето остается Турция, и ее доля практически такая же, как и в прошлом году, - 64%. На втором месте Египет, а российские курорты сохранили за собой третье место", - сказал Козырев.
По его словам, средняя стоимость отдыха в Турции составляет 302 тысячи рублей, в Египте - 246 тысяч, а в России 141 тысячу. В топ направлений среди россиян на лето также вошли Китай и Вьетнам. "Средний чек поездки в Поднебесную - 226 тысяч рублей. Отдых во Вьетнаме обойдется в среднем в 270 тысяч рублей ", - подчеркнул он.
Отмечается, что среди российских курортов самым популярным летним направлением два года подряд остается Адлер, где средний чек стабильно находится на уровне 129-130 тысяч рублей. Курорт Имеретинский занимает второе место, а стоимость составляет 192 тысячи. Также в топ внутренних направлений вошли Сочи, Лоо и Санкт-Петербург.
"В этом году путешественники выбирают преимущественно пляжный отдых", - заметил Козырев.
Так, средняя продолжительность летних поездок традиционно составляет 9 ночей. При этом 42% приобретенных туров составляют туристы, которые чаще всего предпочитают путешествовать вдвоем, 35% - это пары с детьми.
"Самый низкий процент приходится на одиночных туристов, их доля составляет 6%", - поделился Козырев.
