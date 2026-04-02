Названы самые популярные направления среди россиян для отдыха летом

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Турция, Египет и Россия вошли в топ-5 самых популярных направлений для отдыха российских туристов летом, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

"В этом году путешественники выбирают преимущественно пляжный отдых", - заметил Козырев.

Так, средняя продолжительность летних поездок традиционно составляет 9 ночей. При этом 42% приобретенных туров составляют туристы, которые чаще всего предпочитают путешествовать вдвоем, 35% - это пары с детьми.