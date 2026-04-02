Операторам хотят дать право подтверждать аккаунты на "Госуслугах"
2026-04-02T19:22:00+03:00
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Минцифры предложило дать операторам связи право подтверждать россиянам аккаунт на "Госуслугах" и биометрию в салонах связи, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
«
"Реализация положений проекта постановления обеспечит возможность формирования учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации, а также подтверждения биометрических персональных данных в единой биометрической системе на базе операторов подвижной радиотелефонной связи", - говорится в документе.
Как пояснили в Минцифры, сейчас профиль на "Госуслугах" можно зарегистрировать через банки-партнеры либо лично в МФЦ или отделениях банков.
Биометрию же можно самостоятельно зарегистрировать через приложение, где будут доступны только простые сервисы: например, оплата покупок на кассе или проезда в метро. Для более высокорисковых операций нужна подтверждённая биометрия. Она позволяет, например, удалённо открыть счет в новом банке. Для получения такого полного доступа нужно прийти с паспортом в отделение банка и подтвердить личность очно, добавили там.
Подтвердить аккаунт на "Госуслугах" или биометрию из приложения "Госуслуги Биометрия" можно будет также в салонах связи, пояснили в министерстве.
Использование биометрии для граждан России
- добровольное. Удалить свои данные из ЕБС можно в любой момент, в том числе с помощью "Госуслуг".