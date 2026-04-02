Операторам хотят дать право подтверждать аккаунты на "Госуслугах"

"Реализация положений проекта постановления обеспечит возможность формирования учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации, а также подтверждения биометрических персональных данных в единой биометрической системе на базе операторов подвижной радиотелефонной связи", - говорится в документе.

Как пояснили в Минцифры, сейчас профиль на "Госуслугах" можно зарегистрировать через банки-партнеры либо лично в МФЦ или отделениях банков.

Биометрию же можно самостоятельно зарегистрировать через приложение, где будут доступны только простые сервисы: например, оплата покупок на кассе или проезда в метро. Для более высокорисковых операций нужна подтверждённая биометрия. Она позволяет, например, удалённо открыть счет в новом банке. Для получения такого полного доступа нужно прийти с паспортом в отделение банка и подтвердить личность очно, добавили там.