16:43 02.04.2026 (обновлено: 16:54 02.04.2026)
В "Альпин" осудили угрозы гонщику после аварии на Гран-при Китая
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Команда "Альпин" опубликовала заявление, в котором осудила угрозы в адрес пилота "Хаас" Эстебана Окона после его столкновения с гонщиком французской "конюшни" Франко Колапинто на этапе Гран-при чемпионата "Формулы-1" в Китае.
Гран-при Китая прошел 15 марта в Шанхае и завершился победой пилота "Мерседеса" Кими Антонелли. По ходу гонки Окон столкнулся с Колапинто на выходе с пит-лейна, в результате чего оба болида развернулись. За этот инцидент француз получил 10-секундный штраф и финишировал вне зоны очков - на 14-м месте. Колапинто смог продолжить гонку и занял десятую позицию, заработав один балл.
После Гран-при Окон на своей странице в соцсети X принес извинения аргентинцу, а позднее в аккаунте менеджмента Колапинто Bullet Sports Management появилась публикация с призывом прекратить угрозы в адрес француза, его семьи и команды. Также письмо со словами поддержки Окону направил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем.
Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Ферстаппен намекнул на уход из "Формулы-1"
29 марта, 13:05
"Оба пилота боролись на пределе, сражаясь за позицию, и Эстебан полностью взял на себя ответственность, извинившись перед Франко лично в медиазоне, а также в социальных сетях. Последовавшая волна оскорблений противоречит духу спорта, и мы признаем, что следовало раньше публично на это отреагировать. Любые формы оскорблений в адрес пилотов недопустимы, и особенно разочаровывает, что они исходят от небольшой части болельщиков команды в адрес гонщика, который многое сделал для нас и является победителем Гран-при в составе "Альпин", - отмечается в заявлении.
Также в письме осудили угрозы в адрес Колапинто на фоне инцидента с пилотом "Хаас" Оливером Берманом на Гран-при Японии в Судзуке 29 марта, где британец на 22-м круге потерял управление при попытке обгона аргентинца, в результате чего его болид развернулся и ударился о заграждение, а сам гонщик получил ушиб правого колена.
"Команда также осуждает проявления ненависти в адрес Франко после инцидента с Олли Берманом в Судзуке. Прежде всего, самым важным остается безопасность и состояние гонщиков. К счастью, с Олли все в порядке. Высокая скорость сближения является особенностью этих болидов и, как отмечает FIA, этот вопрос будет внимательно изучен в ближайшие недели. FIA также рассмотрела инцидент с участием обоих пилотов и пришла к выводу, что дальнейшие меры не требуются", - подчеркивается в публикации.
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Антонелли вышел в лидеры чемпионата "Формулы-1", Рассел стал вторым
29 марта, 11:01
 
