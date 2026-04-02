В Петербурге ученые создали систему "перезагрузки" нервной системы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Систему восстановления организма от хронического стресса и усталости предложили ученые СПбПУ Петра Великого и ВМА имени С.М. Кирова. Разработанная технология, по словам авторов, налаживает работу центральной нервной системы, синхронизируя мозг и тело и устраняя кислородное голодание. Об этом сообщили в пресс-службе СПбПУ.

Хронический стресс, травмы и старение запускают в организме два разрушительных процесса: десинхронизацию (сбой в управлении со стороны мозга) и скрытую гипоксию (кислородное голодание клеток), объяснили ученые. Предложенный метод, по словам разработчиков, направлен на восстановление природных ритмов организма.

Система основана на трех этапах. Первый включает в себя компьютерную диагностику, которая через серию тестов оценивает, насколько сильно "сбились настройки" организма.

После диагностики ученые применяют технологию гипно-ритмо-окси-терапии (сокр. ГРОТ). Метод объединяет три направления: гипнотерапия снимает стресс и страхи, накопленные на уровне подсознания, ритмотерапия синхронизирует работу мозга, а окситерапия устраняет кислородное голодание тканей. По словам авторов разработки, это своего рода "глубокая перезагрузка" организма.

"Сеанс устроен так: человек лежит на массажном столе, прогревается спина, делается массаж, идет воздействие импульсами с помощью транскраниальной электростимуляции (метод воздействия на мозг слабыми импульсными токами. — Прим. ред.), а также пациент дополнительно дышит обогащенной кислородом газовой смесью. Все это происходит одновременно", — рассказал автор этой системы, сотрудник СпбПУ, кандидат медицинских наук Евгений Шиманович.

Завершающий этап программы — кинестетическая безопасность. Как сообщили ученые, это обучение "умному движению", основанное на базе принципов прикладного айкидо. Оно позволяет телу не расходовать лишнюю энергию и защищает от случайных травм и падений.

Система, по мнению ее авторов, может быть применена для специалистов экстремальных профессий, например летчиков, где контроль функционального состояния критически важен для безопасности, а также для профессиональных спортсменов. В дальнейшем разработчики планируют развивать технологию в этих направлениях: проводить диагностику утомления летчиков для профилактики катастроф и мониторинг состояния спортсменов для предотвращения травм и внезапной смерти.

"Эта система — результат наших многолетних исследований и испытаний. Началось все с восстановления моряков-подводников после длительных походов. Затем этот метод начал использоваться в ВМА в терапии астеноневротических и психосоматических заболеваний. Параллельно он использовался и совершенствовался при реабилитации профессиональных спортсменов", — подчеркнул эксперт.