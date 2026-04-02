Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ученые создали систему "перезагрузки" нервной системы - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 02.04.2026
В Петербурге ученые создали систему "перезагрузки" нервной системы
В Петербурге ученые создали систему "перезагрузки" нервной системы - РИА Новости, 02.04.2026
В Петербурге ученые создали систему "перезагрузки" нервной системы
Систему восстановления организма от хронического стресса и усталости предложили ученые СПбПУ Петра Великого и ВМА имени С.М. Кирова. Разработанная технология,... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T09:00:00+03:00
2026-04-02T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
санкт-петербург
россия
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
военно-медицинская академия имени кирова
невролог
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083976783_846:0:3383:1903_1920x0_80_0_0_468c21524e8e9d99b84e15489df1b3f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, санкт-петербург, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, военно-медицинская академия имени кирова, невролог, российские инновации, качество жизни, медицина, здоровье - общество, здоровье
Наука, Наука, Университетская наука, Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Военно-медицинская академия имени Кирова, невролог, Российские инновации, Качество жизни, Медицина, Здоровье - Общество, Здоровье
В Петербурге ученые создали систему "перезагрузки" нервной системы

Ученые из Петербурга создали систему борьбы с хроническим стрессом и усталостью

© Фото : Евгений ШимановичСистема ГРОТ
Система ГРОТ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Фото : Евгений Шиманович
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Систему восстановления организма от хронического стресса и усталости предложили ученые СПбПУ Петра Великого и ВМА имени С.М. Кирова. Разработанная технология, по словам авторов, налаживает работу центральной нервной системы, синхронизируя мозг и тело и устраняя кислородное голодание. Об этом сообщили в пресс-службе СПбПУ.
Хронический стресс, травмы и старение запускают в организме два разрушительных процесса: десинхронизацию (сбой в управлении со стороны мозга) и скрытую гипоксию (кислородное голодание клеток), объяснили ученые. Предложенный метод, по словам разработчиков, направлен на восстановление природных ритмов организма.
Система основана на трех этапах. Первый включает в себя компьютерную диагностику, которая через серию тестов оценивает, насколько сильно "сбились настройки" организма.
После диагностики ученые применяют технологию гипно-ритмо-окси-терапии (сокр. ГРОТ). Метод объединяет три направления: гипнотерапия снимает стресс и страхи, накопленные на уровне подсознания, ритмотерапия синхронизирует работу мозга, а окситерапия устраняет кислородное голодание тканей. По словам авторов разработки, это своего рода "глубокая перезагрузка" организма.
"Сеанс устроен так: человек лежит на массажном столе, прогревается спина, делается массаж, идет воздействие импульсами с помощью транскраниальной электростимуляции (метод воздействия на мозг слабыми импульсными токами. — Прим. ред.), а также пациент дополнительно дышит обогащенной кислородом газовой смесью. Все это происходит одновременно", — рассказал автор этой системы, сотрудник СпбПУ, кандидат медицинских наук Евгений Шиманович.
Завершающий этап программы — кинестетическая безопасность. Как сообщили ученые, это обучение "умному движению", основанное на базе принципов прикладного айкидо. Оно позволяет телу не расходовать лишнюю энергию и защищает от случайных травм и падений.
Система, по мнению ее авторов, может быть применена для специалистов экстремальных профессий, например летчиков, где контроль функционального состояния критически важен для безопасности, а также для профессиональных спортсменов. В дальнейшем разработчики планируют развивать технологию в этих направлениях: проводить диагностику утомления летчиков для профилактики катастроф и мониторинг состояния спортсменов для предотвращения травм и внезапной смерти.
"Эта система — результат наших многолетних исследований и испытаний. Началось все с восстановления моряков-подводников после длительных походов. Затем этот метод начал использоваться в ВМА в терапии астеноневротических и психосоматических заболеваний. Параллельно он использовался и совершенствовался при реабилитации профессиональных спортсменов", — подчеркнул эксперт.
Изобретение защищено патентом РФ.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаСанкт-ПетербургРоссияСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоВоенно-медицинская академия имени КированеврологРоссийские инновацииКачество жизниМедицинаЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала