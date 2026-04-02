"Мы этого не забудем". США и Европа дружно хоронят НАТО

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Давид Нармания. "Эпическая ярость" Трампа обрушилась и на союзников. Операция против Ирана обнажила противоречия в Североатлантическом альянсе, который и без того переживал не лучшие дни. О чем спорят в НАТО и как это скажется на будущем военного блока — в материале РИА Новости.

Курс на разрыв

Администрация Дональда Трампа сразу после его возвращения в Белый дом начала предпринимать шаги, которые в НАТО восприняли как угрозу. Неоднократные заявления самого президента США , разгромное выступление Джей Ди Вэнса в Мюнхене, требования к союзникам повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, споры вокруг трактовки пресловутой пятой статьи Североатлантического договора — все подливало масла в огонь и без того сложных отношений, обострившихся после конфликта на Украине . В ноябре прошлого года курс на разрыв с НАТО получил доктринальную опору: идея о том, что европейцы должны активнее работать над собственной защитой, стала важным пунктом в Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов.

Однако до недавних пор этот раздрай носил преимущественно полемический характер. Пожалуй, единственным реальным — но, надо признать, довольно болезненным — шагом Трампа, который можно считать ударом по альянсу, был отказ от финансирования Киева: с весны прошлого года оно легло на плечи европейцев.

Но война с Ираном открыла новую страницу в перечне взаимных претензий.

© AP Photo / Matthias Schrader Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности © AP Photo / Matthias Schrader Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Строптивая Испания

Первую и наиболее радикальную реакцию на действия США продемонстрировала Испания. Мадрид сразу запретил Вашингтону использовать находящиеся в совместном управлении базы для ударов по Ирану. Затем премьер-министр Педро Санчес призвал стороны к деэскалации. А в середине марта и вовсе осудил действия США и Израиля

"Мы против этой войны. Эта война незаконна, за ней нет никаких оснований, и она наносит серьезный ущерб", — заявил он на саммите ЕС

Ливане. Чем глубже США увязали в Иране, тем резче становилась риторика премьера. На минувшей неделе он обвинил инициаторов операции в подрыве международного права и разжигании конфликтов в Ираке

По словам Санчеса, месяц войны обошелся Испании в 100 миллиардов евро убытков.

"Каждая бомба, упавшая на Ближнем Востоке , бьет по кошелькам испанских семей", — сказал он. Как уточняет Reuters, испанский премьер имел в виду снижение совокупной рыночной капитализации испанского индекса IBEX, который включает акции ведущих компаний.

Мадрид не впервые оказывается в авангарде фронды против Трампа: ранее испанские власти официально отказались повышать расходы на оборону до пяти процентов ВВП, предложив взамен куда более скромные 2,1.

Пример заразителен

Последней каплей стало решение Испании не только запретить США использовать базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера, но и закрыть для американцев воздушное пространство, чтобы через него не могли проходить истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики.

Здесь Испания не одинока. Несмотря на достаточно теплые отношения между премьером Италии Джорджей Мелони и Дональдом Трампом, Рим принял решение последовать примеру Мадрида и не разрешил американским бомбардировщикам сесть на авиабазе Сигонелла на Сицилии.

Формально у министра обороны Гуидо Крозетто было такое право — Вашингтон в последний момент передал полетные планы, а для выдачи разрешения необходимо одобрение парламента. Американцам отказали в дозаправке, когда самолеты были уже в воздухе. При этом Мелони подчеркнула, что ни о каком закрытии воздушного пространства для США и отказе в доступе к базам речь не идет. Но осадок остался.

Спустя несколько дней Трамп обрушился с критикой на Эммануэля Макрона — за то, что Франция также закрыла небо для пролета американских самолетов. Париж объявил об этом еще 5 марта.

Еще раньше, после того как французский лидер отказался присоединиться к операции в Ормузском проливе , Трамп заявил, что Макрон скоро покинет пост.

Финляндия. Среди других стран, которые открыто выступили против действий США, — Германия

Так, канцлер Фридрих Мерц отметил, что Трамп не пытается найти мирное решение, а его действия могут привести к эскалации с непредсказуемым исходом. И к тому же усомнился в честности американского лидера.

© REUTERS / Annegret Hilse Канцлер Германии Фридрих Мерц © REUTERS / Annegret Hilse Канцлер Германии Фридрих Мерц

"Действительно ли цель — смена режима (в Иране. — Прим. ред.)? Если да, то я не думаю, что они этого добьются. Обычно это заканчивалось неудачей", — добавил он.

А президент Финляндии, которая скоро отметит третью годовщину вступления в НАТО, решил прочитать Трампу лекцию о том, для чего вообще создавался альянс.

"Мы — оборонительный блок, который не занимается военными нападениями как таковыми", — заявил он в интервью Bloomberg. Правда, тут же оговорился, что после холодной войны альянс организовывал "некоторые миротворческие миссии".

Не хотят европейцы и делиться оружием. Причем даже такие преданные соратники США, как Польша . Во вторник издание Rzeczpospolita сообщило, что Вашингтон потребовал от Варшавы перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей.

"Наши <...> Patriot и их ракеты используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не изменилось, и мы не планируем их передислоцировать куда-либо!" — заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш

"Улица с односторонним движением"

Подобный демарш европейцев вызвал гнев в Белом доме.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не забудет о таком поведении. А в интервью The Telegraph накануне сообщил, что всерьез задумывается о выходе из альянса.

"Мы были везде автоматически, включая Украину. Украина не была нашей проблемой. Это была проверка, и мы были рядом с ними, всегда были бы рядом с ними. А они не были рядом с нами", — сказал президент США.

© REUTERS / Elizabeth Frantz Президент США Дональд Трамп © REUTERS / Elizabeth Frantz Президент США Дональд Трамп

И добавил, что в отсутствие помощи со стороны союзников "было сложно поверить". Правда, отметил, что никогда особо на них не рассчитывал.

"НАТО никогда не оказывала на меня влияния. Я всегда знал, что они — "бумажные тигры", и Путин, кстати, тоже это знает", — подчеркнул Трамп.

Даже традиционно сдержанный госсекретарь Марко Рубио выступил с критикой в адрес европейцев.

"Если мы дошли до точки, когда альянс <...> означает, что мы не можем использовать эти базы, когда фактически мы больше не можем использовать их для защиты интересов Америки, тогда НАТО — это улица с односторонним движением. Тогда Североатлантический альянс означает, что наши войска находятся в Европе, чтобы защищать Европу, но когда помощь нужна нам, мы ее не получаем", — отметил глава американской дипломатии.