Савельев рассказал, когда на МЦК запустят полностью беспилотные "Ласточки"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) без машиниста в кабине планируется запустить в 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"По итогам испытаний планируем выйти на четвертый уровень автоматизации в 2027 году", - сказал Савельев в ходе Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
Четвертый уровень автоматизации (УА 4) - это поезд без человека в кабине.
РЖД запустили первый беспилотный поезд " Ласточка " на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).
Минтранс РФ в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости в январе, указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации 139 электропоездов. На следующем этапе, сообщало министерство, планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим, четвертым уровнем автоматизации (УА 4).
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.