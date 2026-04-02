18:11 02.04.2026 (обновлено: 11:59 03.04.2026)
Моди обсудил с Мантуровым развитие связей с Россией
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и обсудил с ним развитие двусторонних связей,... РИА Новости, 03.04.2026
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 апр - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и обсудил с ним развитие двусторонних связей, сообщила канцелярия индийского премьера.
"Первый заместитель председателя правительства Мантуров проинформировал премьер-министра о прогрессе в различных областях взаимовыгодного сотрудничества, включая торгово-экономическое партнерство, производство удобрений, транспортное сообщение и гуманитарные связи", - говорится в сообщении.
В свою очередь Моди напомнил об успешном визите президента РФ Владимира Путина в Индию в декабре прошлого года для участия в 23-м ежегодном саммите Индия — Россия.
"Он выразил удовлетворение последовательными усилиями обеих сторон по реализации итогов ежегодного саммита, направленных на дальнейшее укрепление особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией. Премьер-министр передал теплые приветствия президенту Путина и выразил надежду на продолжение контактов", - отмечается в заявлении.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Рябков рассказал о развитии отношений России и Индии
11 февраля, 08:01
 
