Моди обсудил с Мантуровым развитие связей с Россией
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и обсудил с ним развитие двусторонних связей,... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-02T18:11:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 апр - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и обсудил с ним развитие двусторонних связей, сообщила канцелярия индийского премьера.
"Первый заместитель председателя правительства Мантуров проинформировал премьер-министра о прогрессе в различных областях взаимовыгодного сотрудничества, включая торгово-экономическое партнерство, производство удобрений, транспортное сообщение и гуманитарные связи", - говорится в сообщении.
В свою очередь Моди
напомнил об успешном визите президента РФ Владимира Путина
в Индию
в декабре прошлого года для участия в 23-м ежегодном саммите Индия — Россия.
"Он выразил удовлетворение последовательными усилиями обеих сторон по реализации итогов ежегодного саммита, направленных на дальнейшее укрепление особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией. Премьер-министр передал теплые приветствия президенту Путина и выразил надежду на продолжение контактов", - отмечается в заявлении.