Минпромторг допустил перенос сроков сертификации МС-21

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ допускает перенос сроков сертификации импортозамещенного самолета МС-21, что касается "Суперджета", получение сертификата ожидается в текущем году, сказал журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
"Все возможно, и говорить, что рисков не существует, я не буду. "Суперджет" выполнил более 77% полетов, МС-21 - 29% полетов. Это как бы объективная реальность, от которой мы отталкиваемся. Поэтому по "Суперджету" более чем уверен, что в этом году у нас точно сертификат будет. Значит, по МС у нас очень плотная программа полетов. Будем надеяться, что тоже все уложим в график", - ответил министр на вопрос о том, допускается ли перенос сроков по сертификации самолетов.
Самолет Ил-114-300 завершил летные испытания
2 апреля, 09:05
Алиханов отметил, что сертификация самолета SJ-100 завершится только после того, как будет получен сертификат типа на его двигатель ПД-8. Сейчас двигатель находится на финальной стадии сертификации, и как только этот процесс будет завершен, начнется завершающая стадия сертификации самого самолета. К летным испытаниям привлечены три опытных самолета и один серийный.
"Летные испытания МС-21 проходят на двух опытных самолетах, выполнено 68 из 232 сертификационных полетов. В середине марта 2-й опытный борт выполнил перелет в Архангельск для выполнения серии сертификационных полетов в естественных условиях обледенения. Основную программу летных испытаний планируется закончить в 2026 году", - добавил министр.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Его сертификация запланирована на август 2026 года.
Первый Международный транспортно-логистический форум проходит 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге.