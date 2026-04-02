Минпромторг допустил перенос сроков сертификации МС-21

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ допускает перенос сроков сертификации импортозамещенного самолета МС-21, что касается "Суперджета", получение сертификата ожидается в текущем году, сказал журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).