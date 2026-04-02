Минпромторг допустил перенос сроков сертификации МС-21
09:07 02.04.2026
Минпромторг допустил перенос сроков сертификации МС-21
Минпромторг РФ допускает перенос сроков сертификации импортозамещенного самолета МС-21, что касается "Суперджета", получение сертификата ожидается в текущем... РИА Новости, 02.04.2026
Россия, Архангельск, Санкт-Петербург, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, МС-21, SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Минпромторг допустил перенос сроков сертификации импортозамещенного МС-21

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ допускает перенос сроков сертификации импортозамещенного самолета МС-21, что касается "Суперджета", получение сертификата ожидается в текущем году, сказал журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
"Все возможно, и говорить, что рисков не существует, я не буду. "Суперджет" выполнил более 77% полетов, МС-21 - 29% полетов. Это как бы объективная реальность, от которой мы отталкиваемся. Поэтому по "Суперджету" более чем уверен, что в этом году у нас точно сертификат будет. Значит, по МС у нас очень плотная программа полетов. Будем надеяться, что тоже все уложим в график", - ответил министр на вопрос о том, допускается ли перенос сроков по сертификации самолетов.
Самолет Ил-114-300 совершает испытательный полет в Якутии - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Самолет Ил-114-300 завершил летные испытания
2 апреля, 09:05
Алиханов отметил, что сертификация самолета SJ-100 завершится только после того, как будет получен сертификат типа на его двигатель ПД-8. Сейчас двигатель находится на финальной стадии сертификации, и как только этот процесс будет завершен, начнется завершающая стадия сертификации самого самолета. К летным испытаниям привлечены три опытных самолета и один серийный.
"Летные испытания МС-21 проходят на двух опытных самолетах, выполнено 68 из 232 сертификационных полетов. В середине марта 2-й опытный борт выполнил перелет в Архангельск для выполнения серии сертификационных полетов в естественных условиях обледенения. Основную программу летных испытаний планируется закончить в 2026 году", - добавил министр.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Завершение сертификации самолетов ожидается в конце 2026 года.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Его сертификация запланирована на август 2026 года.
Первый Международный транспортно-логистический форум проходит 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер МТЛФ.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
В России разработали антенну для обеспечения самолетов интернетом
24 марта, 15:04
 
