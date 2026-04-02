МИД России призвал остановить агрессию США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 02.04.2026
15:27 02.04.2026
МИД России призвал остановить агрессию США и Израиля против Ирана
МИД России призвал остановить агрессию США и Израиля против Ирана
2026-04-02T15:27:00+03:00
США, Израиль, Иран, Георгий Борисенко, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел МИД России Георгий Борисенко в телефонном разговоре с первым замглавы МИД Саудовской Аравии Валидом Аль-Хурейджи указал на необходимость остановить операцию США и Израиля против Ирана для завершения конфликта в Персидском заливе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Согласно сообщению на сайте МИД, разговор дипломатов состоялся в среду по инициативе саудовской стороны. В центре внимания была обстановка в зоне Персидского залива.
"С российской стороны было подчеркнуто, что для завершения идущей там войны, от которой страдают совершенно непричастные к ней арабские страны Персидского залива и оказалось под угрозой судоходство, требуется незамедлительно остановить неспровоцированную агрессию США и Израиля против Ирана", - говорится в сообщении МИД России.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД Ирана подтвердил использование США новой ракеты при атаке на спортзал
