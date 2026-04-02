МИД России призвал остановить агрессию США и Израиля против Ирана

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел МИД России Георгий Борисенко в телефонном разговоре с первым замглавы МИД Саудовской Аравии Валидом Аль-Хурейджи указал на необходимость остановить операцию США и Израиля против Ирана для завершения конфликта в Персидском заливе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.