В МИД раскритиковали ФРГ за расследование терактов на "Северных потоках"

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ФРГ нарушает свои международные обязательства, отказывая Москве в сотрудничестве по расследованию теракта на "Северных потоках", заявил в интервью РИА Новости директор Третьего Европейского департамента Олег Тяпкин.

Дипломат подчеркнул, что прошло уже три с половиной года с момента подрыва двух веток газопровода "Северный поток". Всё это время, по его словам, Германия отвечала отказом на российские предложения о сотрудничестве в деле установления обстоятельств произошедшего теракта.