В МИД раскритиковали ФРГ за расследование терактов на "Северных потоках"

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ФРГ нарушает свои международные обязательства, отказывая Москве в сотрудничестве по расследованию теракта на "Северных потоках", заявил в интервью РИА Новости директор Третьего Европейского департамента Олег Тяпкин.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Дипломат подчеркнул, что прошло уже три с половиной года с момента подрыва двух веток газопровода "Северный поток". Всё это время, по его словам, Германия отвечала отказом на российские предложения о сотрудничестве в деле установления обстоятельств произошедшего теракта.
"При этом ФРГ грубо нарушает свои международные обязательства, вытекающие, в частности, из Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма", - сказал Тяпкин.
Кроме того, он напомнил, что многократные обращения российских компетентных органов об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены Берлином без каких-либо веских причин.
В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.