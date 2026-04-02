Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на церемонии открытия мемориальной доски Валентину Фалину

Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на церемонии открытия мемориальной доски Валентину Фалину

В Москве открыли мемориальную доску в память о Валентине Фалине

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску в честь председателя правления Агентства печати "Новости", выдающегося дипломата, государственного и культурного деятеля Валентина Фалина.

Третьего апреля исполняется 100 лет со дня рождения Фалина.

"Дух Валентина Михайловича, он сохраняется в коллективе медиагруппы "Россия сегодня". И мы будем и дальше делать свое дело, понимая, кто стоял за нами", — сказал генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев

Он поблагодарил всех, кто пришел на церемонию, особенно ветеранов и молодежь.

"В этом и есть преемственность, связь поколений и общего дела", — добавил гендиректор.