К "Императорскому маршруту" присоединятся еще четыре региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Еще четыре региона – Самарская область, Дагестан, Чувашия и Башкирия – планируют присоединиться к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут", организованному фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", сообщила журналистам председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.

Кроме того, фонд нацелен на сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установку памятных знаков, мемориальных досок и монументов, посвящённых выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории императорской России, становясь при этом формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи.