К "Императорскому маршруту" присоединятся еще четыре региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Еще четыре региона – Самарская область, Дагестан, Чувашия и Башкирия – планируют присоединиться к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут", организованному фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", сообщила журналистам председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.
"Мы ожидаем вступления в этом году самарского региона, Дагестана. На очереди у нас Чувашия, Башкортостан. Очень надеемся, что семья участников императорского маршрута будет разрастаться с каждым годом", - сказала Громова.
Она отметила, что сейчас частью "Императорского маршрута" являются 32 региона - от Калининграда до Хабаровска и Владивостока.
"Трехсотлетняя история императорской России оставила нам прекрасное наследие, связанное как раз с посещением самых отдаленных уголков России представителями императорского дома Романовых... Это потрясающая, увлекательная история ", - сказала Громова.
Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб.
Кроме того, фонд нацелен на сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установку памятных знаков, мемориальных досок и монументов, посвящённых выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории императорской России, становясь при этом формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи.