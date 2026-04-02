Миронов предложил предоставить семьям с детьми льготы для доступного отдыха

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил предоставить семьям с детьми ряд льгот для доступного летнего отдыха, в том числе налоговый вычет в размере 13% от цены путевки в лагеря, детский кешбэк за путевку и бесплатный проезд детей от дома до лагеря и обратно.

"Налоговый вычет в размере 13% от цены путевки должен стать еще одной мерой поддержки семей с детьми. Если, например, она стоит 75 тысяч рублей, то граждане должны иметь возможность вернуть почти 10 тысяч рублей. Причем налоговый вычет должен распространяться не только на путевки в стационарные, но и в палаточные лагеря", - сказал Миронов

Парламентарий также напомнил, что партия " Справедливая Россия " предлагает вернуть детский кешбек. По его мнению, выплачивать родителям за путевку надо не по 20 тысяч рублей, как раньше, а гораздо больше. Он отметил, что сегодня этих денег должно хватить на дорогу, компенсацию части стоимости путевки, и чем больше детей в семье, тем выше должен быть процент кешбэка.

"Или другая форма поддержки: в прошлом году "Справедливая Россия" предложила решить вопрос с бесплатным проездом детей в летние лагеря, потому что даже по льготным детским тарифам в сезон купить билеты нереально. Деньги на это надо закладывать в бюджет каждый год", - указал политик.

Миронов подчеркнул, что в последние годы депутаты, эксперты и чиновники предлагают много идей для повышения доступности детского отдыха, но единого центра принятия решения все еще нет, и каждый регион решает проблему по-своему.