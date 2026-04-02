Миронов предложил предоставить семьям с детьми льготы для доступного отдыха - РИА Новости, 02.04.2026
01:47 02.04.2026
Миронов предложил предоставить семьям с детьми льготы для доступного отдыха
Миронов предложил предоставить семьям с детьми льготы для доступного отдыха - РИА Новости, 02.04.2026
Миронов предложил предоставить семьям с детьми льготы для доступного отдыха
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил предоставить семьям с детьми ряд льгот для доступного летнего отдыха, в... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T01:47:00+03:00
2026-04-02T01:47:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_10786a5cd1be5197cf2de927a135e8dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, справедливая россия
Общество, Сергей Миронов, Справедливая Россия
Миронов предложил предоставить семьям с детьми льготы для доступного отдыха

Миронов предложил предоставить семьям с детьми ряд льгот для доступного отдыха

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил предоставить семьям с детьми ряд льгот для доступного летнего отдыха, в том числе налоговый вычет в размере 13% от цены путевки в лагеря, детский кешбэк за путевку и бесплатный проезд детей от дома до лагеря и обратно.
"Налоговый вычет в размере 13% от цены путевки должен стать еще одной мерой поддержки семей с детьми. Если, например, она стоит 75 тысяч рублей, то граждане должны иметь возможность вернуть почти 10 тысяч рублей. Причем налоговый вычет должен распространяться не только на путевки в стационарные, но и в палаточные лагеря", - сказал Миронов.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Миронов предложил запретить повышение цен на жизненно важные лекарства
26 марта, 04:10
Парламентарий также напомнил, что партия "Справедливая Россия" предлагает вернуть детский кешбек. По его мнению, выплачивать родителям за путевку надо не по 20 тысяч рублей, как раньше, а гораздо больше. Он отметил, что сегодня этих денег должно хватить на дорогу, компенсацию части стоимости путевки, и чем больше детей в семье, тем выше должен быть процент кешбэка.
"Или другая форма поддержки: в прошлом году "Справедливая Россия" предложила решить вопрос с бесплатным проездом детей в летние лагеря, потому что даже по льготным детским тарифам в сезон купить билеты нереально. Деньги на это надо закладывать в бюджет каждый год", - указал политик.
Миронов подчеркнул, что в последние годы депутаты, эксперты и чиновники предлагают много идей для повышения доступности детского отдыха, но единого центра принятия решения все еще нет, и каждый регион решает проблему по-своему.
Он добавил, что лагеря должны развиваться равномерно по всей стране. "За детский отдых должна отвечать специальная федеральная структура. Она должна курировать строительство лагерей, турбаз и пансионатов, заниматься централизованным управлением и финансированием отрасли, а для повышения доступности отдыха - регулированием цен на путевки", - заключил лидер партии.
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Миронов предложил наказывать за поддельный диплом врача
30 марта, 14:57
 
