В Южной Корее набирает популярность "Карта нищеброда"

СЕУЛ, 2 апр - РИА Новости. Сайт с онлайн-картой Южной Кореи под названием "Карта нищеброда" набирает популярность в Республике Корея на фоне роста инфляции и цен, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал MBN

Как пишет телеканал, в последнее время цены на еду в Южной Кореи выросли настолько, что стали серьезной нагрузкой на жителей, в особенности студентов.

"Если пойти в обычные популярные рестораны в Сеуле , то одно блюдо стоит около 20 тысяч вон (примерно 13,2 доллара)", - говорит жительница Кояна Ли Ын У.

В то же время в некоторых местах все еще можно найти дешевые кафе, где за жареный шницель попросят всего 4000 вон (2,64 доллара), а, например, паста будет стоит 3900 вон (2,58 доллара). Однако поиск таких заведений сложен, занимает время и удаётся далеко не всем, отмечает MBN.

"За последние пять лет операционные расходы, включая стоимость сырья, выросли почти на 50%, поэтому большинство ресторанов, чтобы выжить, были вынуждены повысить цены", - сообщает телеканал.

В связи с этим среди южнокорейских пользователей стала набирать популярность онлайн "Карта нищеброда", картографический сервис с этим названием предлагает карты города с уже отмеченными на них дешевыми забегаловками, кафе и ресторанами.

Карта заполняется благодаря сообщениям пользователей. Туда добавляют рестораны с лапшой чачжанмён за 3000 вон (около 2 долларов), точки с рисовыми клецками ттокпокки за 1500 вон (0,99 доллара) и другие подобные места.

Сейчас на карте зарегистрировано около тысячи ресторанов по всей стране.