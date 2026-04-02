Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее набирает популярность "Карта нищеброда"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/koreja-2084768288.html
В Южной Корее набирает популярность "Карта нищеброда"
В Южной Корее набирает популярность "Карта нищеброда"
Сайт с онлайн-картой Южной Кореи под названием "Карта нищеброда" набирает популярность в Республике Корея на фоне роста инфляции и цен, в том числе из-за... РИА Новости, 02.04.2026
в мире
южная корея
ближний восток
сеул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5da79304f779eea243f58fc1928ac3a7.jpg
https://ria.ru/20260322/zhiteli-2082225026.html
https://ria.ru/20260116/koreja-2068373668.html
https://ria.ru/20260326/koreya-2083099783.html
южная корея
ближний восток
сеул
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44048129214e2b04609fa908139945b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Южной Корее набирает популярность "Карта нищеброда"

MBN: в Южной Корее набирает популярность "Карта нищеброда" на фоне роста цен

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 2 апр - РИА Новости. Сайт с онлайн-картой Южной Кореи под названием "Карта нищеброда" набирает популярность в Республике Корея на фоне роста инфляции и цен, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал MBN.
Как пишет телеканал, в последнее время цены на еду в Южной Кореи выросли настолько, что стали серьезной нагрузкой на жителей, в особенности студентов.
Женщина в супермаркете в Германии - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Жители Германии пожаловались на рост цен на продукты питания
22 марта, 09:48
"Если пойти в обычные популярные рестораны в Сеуле, то одно блюдо стоит около 20 тысяч вон (примерно 13,2 доллара)", - говорит жительница Кояна Ли Ын У.
В то же время в некоторых местах все еще можно найти дешевые кафе, где за жареный шницель попросят всего 4000 вон (2,64 доллара), а, например, паста будет стоит 3900 вон (2,58 доллара). Однако поиск таких заведений сложен, занимает время и удаётся далеко не всем, отмечает MBN.
"За последние пять лет операционные расходы, включая стоимость сырья, выросли почти на 50%, поэтому большинство ресторанов, чтобы выжить, были вынуждены повысить цены", - сообщает телеканал.
В связи с этим среди южнокорейских пользователей стала набирать популярность онлайн "Карта нищеброда", картографический сервис с этим названием предлагает карты города с уже отмеченными на них дешевыми забегаловками, кафе и ресторанами.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Южная Корея за год сократила поставки смартфонов в Россию на 16 процентов
16 января, 17:38
Карта заполняется благодаря сообщениям пользователей. Туда добавляют рестораны с лапшой чачжанмён за 3000 вон (около 2 долларов), точки с рисовыми клецками ттокпокки за 1500 вон (0,99 доллара) и другие подобные места.
Сейчас на карте зарегистрировано около тысячи ресторанов по всей стране.
"На данный момент сайт посетили примерно 150 тысяч человек, и я понял, что помимо меня есть много людей, которые хотят экономить на расходах на еду", - заявил телеканалу администратор сайта "Карта нищеброда" Чхве Сон Су.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Южная Корея подняла потолок цен на топливо, пишут СМИ
26 марта, 17:22
 
В миреЮжная КореяБлижний ВостокСеул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала