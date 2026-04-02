Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Автомобилиста" взял на себя вину за вылет клуба из плей-офф КХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:20 02.04.2026 (обновлено: 23:25 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/kkhl-2084880801.html
Тренер "Автомобилиста" взял на себя вину за вылет клуба из плей-офф КХЛ
Тренер "Автомобилиста" взял на себя вину за вылет клуба из плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Тренер "Автомобилиста" взял на себя вину за вылет клуба из плей-офф КХЛ
Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Николай Заварухин подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина против уфимского "Салавата Юлаева", заявив,... РИА Новости Спорт, 02.04.2026
2026-04-02T23:20:00+03:00
2026-04-02T23:25:00+03:00
хоккей
спорт
уфа
николай заварухин
автомобилист
салават юлаев
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006700843_0:43:1534:907_1920x0_80_0_0_6f968d3066e7c8833606f341f17b9ff2.jpg
https://ria.ru/20260402/kkhl-2084865516.html
уфа
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006700843_92:0:1488:1047_1920x0_80_0_0_aa8b76394b96be7085df4d7bc4682238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уфа, николай заварухин, автомобилист, салават юлаев, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл), кубок гагарина
Хоккей, Спорт, Уфа, Николай Заварухин, Автомобилист, Салават Юлаев, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Кубок Гагарина
Тренер "Автомобилиста" взял на себя вину за вылет клуба из плей-офф КХЛ

Тренер Заварухин взял на себя вину за вылет "Автомобилиста" из плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин
Главный тренер Автомобилиста Николай Заварухин - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Николай Заварухин подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина против уфимского "Салавата Юлаева", заявив, что берет на себя вину за неудовлетворительный результат.
В четверг "Салават Юлаев" на своем льду во втором овертайме обыграл "Автомобилист" со счетом 4:3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, серия завершилась со счетом 4-2 в пользу уфимского клуба.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 апреля 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
Салават Юлаев
4 : 3
Автомобилист
08:33 • Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов, Никита Зоркин)
11:08 • Джек Родвальд
(Алексей Василевский, Шелдон Ремпал)
19:56 • Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Егор Сучков)
20:43 • Шелдон Ремпал
(Евгений Кузнецов)
18:37 • Брукс Мэйсек
(Анатолий Голышев)
09:22 • Максим Денежкин
(Стефан Да Коста)
19:27 • Роман Горбунов
(Максим Осипов, Семен Кизимов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«

"Хорошая возможность была у нас сегодня победить в Уфе. В концовке третьего периода недоработали - это, наверное, основной момент. Ведя в счете за четыре секунды до конца, пропустили гол такой неправильный. И это решило исход матча. Где-то эмоций осталось больше у Уфы. "Салават Юлаев" - с победой и с выходом в следующий раунд. На эмоциях можно много наговорить. Но если нет результата, то виноват тренер. Беру вину на себя за такой результат", - приводит слова Заварухина Telegram-канал "Автомобилиста".

Уфимский клуб в третий раз играл с "Автомобилистом" в плей-офф КХЛ, в 2010 и 2019 годах сильнее также был "Салават Юлаев". Во втором раунде "Салават Юлаев" сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина ярославским "Локомотивом".
Кубок Гагарина КХЛ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина
2 апреля, 20:38
 
ХоккейСпортУфаНиколай ЗаварухинАвтомобилистСалават ЮлаевЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    644
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала