Тренер "Автомобилиста" взял на себя вину за вылет клуба из плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Николай Заварухин подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина против уфимского "Салавата Юлаева", заявив, что берет на себя вину за неудовлетворительный результат.
В четверг "Салават Юлаев" на своем льду во втором овертайме обыграл "Автомобилист" со счетом 4:3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, серия завершилась со счетом 4-2 в пользу уфимского клуба.
02 апреля 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
08:33 • Максим Кузнецов
11:08 • Джек Родвальд
(Алексей Василевский, Шелдон Ремпал)
19:56 • Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Егор Сучков)
20:43 • Шелдон Ремпал
18:37 • Брукс Мэйсек
09:22 • Максим Денежкин
19:27 • Роман Горбунов
(Максим Осипов, Семен Кизимов)
"Хорошая возможность была у нас сегодня победить в Уфе. В концовке третьего периода недоработали - это, наверное, основной момент. Ведя в счете за четыре секунды до конца, пропустили гол такой неправильный. И это решило исход матча. Где-то эмоций осталось больше у Уфы. "Салават Юлаев" - с победой и с выходом в следующий раунд. На эмоциях можно много наговорить. Но если нет результата, то виноват тренер. Беру вину на себя за такой результат", - приводит слова Заварухина Telegram-канал "Автомобилиста".
Уфимский клуб в третий раз играл с "Автомобилистом" в плей-офф КХЛ, в 2010 и 2019 годах сильнее также был "Салават Юлаев". Во втором раунде "Салават Юлаев" сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина ярославским "Локомотивом".
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина
2 апреля, 20:38