Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина

В четверг уфимский "Салават Юлаев" обыграл дома екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме со счетом 4:3 и завершил серию первого раунда в свою пользу (4-2).

Ранее минское "Динамо" всухую выиграло серию у московского "Динамо" (4-0), еще шесть противостояний завершились со счетом 4-1 - нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее череповецкой "Северстали", московский ЦСКА обыграл петербургский СКА, казанский "Ак Барс" выбил челябинский "Трактор", омский "Авангард" прошел нижнекамский "Нефтехимик", магнитогорский "Металлург" одолел новосибирскую "Сибирь", а ярославский "Локомотив" взял верх над столичным "Спартаком".

Во втором раунде между собой сыграют команды Западной и Восточной конференций. Клуб с наивысшим посевом в своей конференции встретится с командой с низшим из другой. Первые два матча на домашней площадке проведет команда с более высоким посевом.