20:38 02.04.2026 (обновлено: 20:40 02.04.2026)
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Стали известны все четыре пары четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четверг уфимский "Салават Юлаев" обыграл дома екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме со счетом 4:3 и завершил серию первого раунда в свою пользу (4-2).
Ранее минское "Динамо" всухую выиграло серию у московского "Динамо" (4-0), еще шесть противостояний завершились со счетом 4-1 - нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее череповецкой "Северстали", московский ЦСКА обыграл петербургский СКА, казанский "Ак Барс" выбил челябинский "Трактор", омский "Авангард" прошел нижнекамский "Нефтехимик", магнитогорский "Металлург" одолел новосибирскую "Сибирь", а ярославский "Локомотив" взял верх над столичным "Спартаком".
Во втором раунде между собой сыграют команды Западной и Восточной конференций. Клуб с наивысшим посевом в своей конференции встретится с командой с низшим из другой. Первые два матча на домашней площадке проведет команда с более высоким посевом.
Во втором раунде встретятся:
  • "Металлург" (1-й номер посева) - "Торпедо" (6);
  • "Авангард" (2) - ЦСКА (4);
  • "Динамо" (Минск, 2) - "Ак Барс" (3);
  • "Локомотив" (1) - "Салават Юлаев" (5).
Действующим обладателем Кубка Гагарина является "Локомотив".
