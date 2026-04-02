КХЛ работает над правилом о переподписании контрактов с понижением зарплаты

"Ведем работу в этом направлении. Наше предложение на совете директоров - если контракт уменьшается, то сумма все равно должна учитываться под потолком, чтобы не было так, что на вырученные деньги нельзя было подписать другого игрока", - заявил Морозов на пресс-конференции.