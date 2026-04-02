Аракчи осудил удары, повредившие православный храм в Тегеране

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым осудил удары, в результате которых была повреждена православная церковь в Тегеране.
"Осудив атаки США и израильского режима на культурные объекты, а также православную церковь в Тегеране, Аракчи назвал эти действия нарушением международных норм, заявив о необходимости решительной реакции всех стран и международного сообщества, в особенности ЮНЕСКО", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Аракчи также заявил Лаврову о законном праве Тегерана на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны.
Говоря о ситуации в Ормузском проливе, иранский министр выразил мнение, что резолюция СБ ООН на этот счет не решит проблемы, а превратиться в часть проблемы. Он предостерег от любого рода провокационных действий в отношении Ормузского пролива, заявив, что это осложнит ситуацию в регионе.
Лавров и Аракчи также договорились продолжить консультации, а российский министр рассказал об инициативах России по снижению напряженности в регионе.
