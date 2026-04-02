"Не видим смысла": Морозов рассказал об идее введения плей-ин в КХЛ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что лига не планирует внедрения системы раунда плей-ин и иных турниров для клубов, которые не смогли напрямую оформить выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.