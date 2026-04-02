Немецкую лыжницу дисквалифицировали на полтора года за допинг

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Олимпийская чемпионка немецкая лыжница Виктория Карл дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Национального антидопингового агентства Германии.
Дисквалификация Карл с учетом периода ее временного отстранения истечет 25 ноября. Все ее результаты, достигнутые в период с 26 марта по 26 мая 2025 года, аннулируются. Лыжница может оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В июне стало известно, что в допинг-пробе спортсменки было обнаружено вещество кленбутерол, которое входит в список запрещенных средств Всемирного антидопингового агентства (WADA). В Немецкой ассоциации лыжного спорта (DSV) заявляли, что запрещенное вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен спортсменке по медицинским показаниям врачом. Отмечалось, что прием препарата проводился для лечения острого спастического бронхита, Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. В связи с отстранением она пропустила Олимпийские игры в Италии.
