Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 02.04.2026 (обновлено: 15:00 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/karl-2084788054.html
Немецкую лыжницу дисквалифицировали на полтора года за допинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916328987_183:388:1034:866_1920x0_80_0_0_7468ede7e823ac1eb3048e6d8f95eaad.jpg
https://ria.ru/20251030/lyzhi-2051852630.html
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916328987_309:402:923:862_1920x0_80_0_0_81c0ee300e26f3717d53cd3044d6a30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Виктория Карл
© Фото : Соцсети спортсменкиВиктория Карл
Виктория Карл - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
Виктория Карл. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Олимпийская чемпионка немецкая лыжница Виктория Карл дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Национального антидопингового агентства Германии.
Дисквалификация Карл с учетом периода ее временного отстранения истечет 25 ноября. Все ее результаты, достигнутые в период с 26 марта по 26 мая 2025 года, аннулируются. Лыжница может оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В июне стало известно, что в допинг-пробе спортсменки было обнаружено вещество кленбутерол, которое входит в список запрещенных средств Всемирного антидопингового агентства (WADA). В Немецкой ассоциации лыжного спорта (DSV) заявляли, что запрещенное вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен спортсменке по медицинским показаниям врачом. Отмечалось, что прием препарата проводился для лечения острого спастического бронхита, Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. В связи с отстранением она пропустила Олимпийские игры в Италии.
Карл 30 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в командном спринте, также в ее активе серебро в эстафете на Играх в Пекине. В октябре Карл была признана лучшей лыжницей сезона в Германии.
Лыжи - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    644
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала