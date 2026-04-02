Фонд "Компас" проведет экоэкспертизу турпроекта "Интерроса" на Камчатке
10:00 02.04.2026
Фонд "Компас" проведет экоэкспертизу турпроекта "Интерроса" на Камчатке
Фонд "Компас" проведет экоэкспертизу турпроекта "Интерроса" на Камчатке - РИА Новости, 02.04.2026
Фонд "Компас" проведет экоэкспертизу турпроекта "Интерроса" на Камчатке
Эксперты Фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" обеспечат экологическое сопровождение туристического проекта "Интерроса" — курорту "Парк... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T10:00:00+03:00
2026-04-02T10:00:00+03:00
интеррос, камчатка, экология, роза хутор, природа
Интеррос, Камчатка, Экология, Роза Хутор, природа
Фонд "Компас" проведет экоэкспертизу турпроекта "Интерроса" на Камчатке

Фонд "Компас" проведет экологическую экспертизу проекта "Интерроса" на Камчатке

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Эксперты Фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" обеспечат экологическое сопровождение туристического проекта "Интерроса" — курорту "Парк "Три вулкана" на Камчатке, сообщает "Интеррос".
В соответствии с трехсторонним соглашением о сотрудничестве, в ближайшее время эксперты проведут комплексный анализ концепции туристско-рекреационного комплекса "Парк "Три вулкана" с точки зрения экологической устойчивости и подготовят рекомендации по формированию перечня природоохранных мероприятий и минимизации воздействия на окружающую среду.
"Парк "Три вулкана" реализуется на территории с высокой концентрацией чувствительных экосистем — здесь сосредоточены нерестовые реки, проходят миграционные маршруты животных и сохраняется биоразнообразие, характерное только для территории полуострова. Это требует от проекта точных и выверенных решений на каждом этапе. Партнерство с фондом “Компас” позволит встроить экологическую экспертизу в саму логику проектирования: от планировки инфраструктуры до оценки нагрузки на экосистему и системы мониторинга", — приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Парк "Три вулкана" Игоря Дунаева.
Он отметил, что опыт развития комплекса без нарушения природного баланса Камчатки может стать примером ответственного освоения уникальных природных территорий.
"Экологическая ответственность — это основа для любого бизнеса, который думает о будущем. Особенно если речь идет о территориях с уникальной природой, таких как Камчатский край. Об этом важно говорить открыто: ответственное отношение к окружающей среде должно становиться не исключением, а обязательной частью развития крупных проектов", — отметила директор фонда "Компас" Татьяна Ковалева.
В "Интерросе" добавили, что природоохранные приоритеты и принципы экологической устойчивости учитываются и в других туристических проектах компании— в частности, на курорте "Роза Хутор", расположенном в границах Сочинского национального парка.
 
ИнтерросКамчаткаЭкологияРоза Хуторприрода
 
 
