В УЕФА хотели лишить Италию Евро-2032

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Италия может лишиться права на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года из-за недостаточно развитой спортивной инфраструктуры.

"Италия - одна из величайших футбольных наций, и она вернется на вершину. Самая большая проблема в итальянском футболе - это взаимоотношения между футбольной политикой и "нормальной" политикой. Если бы все подчинились, вы бы вскоре снова стали чемпионами Европы и мира", - добавил глава УЕФА.