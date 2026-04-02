12:48 02.04.2026 (обновлено: 12:50 02.04.2026)
В УЕФА хотели лишить Италию Евро-2032
В УЕФА хотели лишить Италию Евро-2032

Чеферин: Италия может лишиться права на проведение ЧЕ-2032 из-за инфраструктуры

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Италия может лишиться права на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года из-за недостаточно развитой спортивной инфраструктуры.
Чемпионат Европы 2032 года должен пройти в Италии и Турции. Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
"Возможно, итальянским политикам стоит задуматься, почему в Италии одна из худших футбольных инфраструктур в Европе. Чемпионат Европы по футболу 2032 года запланирован и состоится. Надеюсь, инфраструктура будет готова. В противном случае турнир в Италии не состоится", - цитирует Чеферина Gazzetta dello Sport.
"Италия - одна из величайших футбольных наций, и она вернется на вершину. Самая большая проблема в итальянском футболе - это взаимоотношения между футбольной политикой и "нормальной" политикой. Если бы все подчинились, вы бы вскоре снова стали чемпионами Европы и мира", - добавил глава УЕФА.
Крайний срок для предоставления окончательного списка стадионов на чемпионат Европы - октябрь 2026 года. В июле 2025 года СМИ сообщали, что арена "Сан-Сиро" в Милане не соответствует требованиям УЕФА и не сможет принять матчи Евро. Подчеркивалось, что в данном вопросе не в состоянии помочь даже полная реконструкция стадиона, так как здание является устаревшим.
Франческо Эспозито - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Унижение великой Италии: сенсационная развязка в отборе к ЧМ-2026
1 апреля, 01:01
 
