Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/iran-2084875978.html
Атаки США не заставят иранцев сдаться, заявил Аракчи
Аракчи: удары США по гражданской инфраструктуре ИРИ не заставят сдаться иранцев

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Удары США по гражданской инфраструктуре Ирана, в том числе и по транспортным артериям страны, не заставят сдаться иранский народ, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, включая недостроенные мосты, никогда не заставит иранцев сдаться", - написал Аракчи на странице в социальной сети X.

Он отметил, что такие нападения говорят лишь о нравственном падении США, которые находятся на данный момент в полной растерянности.
"Каждый мост и каждое здание будут восстановлены, на этот раз они будут более прочными. Но то, что никогда не будет восстановлено, - так это ущерб имиджу и авторитету США", - добавил Аракчи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала