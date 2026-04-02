Иран уничтожил дата-центр Amazon в Бахрейне

ТЕГЕРАН, 2 апр — РИА Новости. КСИР Ирана сообщил об ударе по центру облачных вычислений американской компании Amazon в Бахрейне.
По утверждению корпуса, это стало первой из серии операций против американских компаний, якобы занимающихся шпионажем и разработкой террористических технологий. В минувший вторник там предупреждали, что начнут наносить удары по ним 1 апреля. В приведенном списке указывались 16 американских и два эмиратских техногиганта, однако среди них не было Amazon.
Американо-израильская кампания длится уже чуть больше месяца. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В результате практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Из-за этого резко подорожали энергоносители.
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2 апреля, 08:00