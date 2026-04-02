17:37 02.04.2026 (обновлено: 19:00 02.04.2026)
Иран ответил на угрозу Трампа отбросить страну в каменный век
США, угрожая великой цивилизации, рискуют преуспеть лишь в том, что загонят в могилу своих же военных, заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР... РИА Новости, 02.04.2026
в мире, иран, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, корпус стражей исламской революции
Иран ответил на угрозу Трампа отбросить страну в каменный век

Мусави назвал заявления США о планах отбросить Иран в каменный век иллюзиями

© REUTERS / Majid AsgaripourБаннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с покойными аятоллами Али Хаменеи и Рухоллой Хомейни
Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с покойными аятоллами Али Хаменеи и Рухоллой Хомейни
ТЕГЕРАН, 2 апр — РИА Новости. США, угрожая великой цивилизации, рискуют преуспеть лишь в том, что загонят в могилу своих же военных, заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР Ирана Маджид Мусави.
"Ваши голливудские иллюзии настолько поразили ваше мышление, что вы, имея ничтожную 250-летнюю историю, угрожаете цивилизации, которой более шести тысяч лет", — написал он в соцсети X.
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2 апреля, 08:00
Минувшей ночью Дональд Трамп обратился к американцам с 20-минутной речью, в которой заявил, что Штаты близки к выполнению целей в Иране, а если исламская республика попробует восстановить ядерные объекты, то Вашингтон нанесет новые ракетные удары.
В последнее время глава Белого дома утверждает, что стороны провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако признал получение сигналов о нем через посредников. При этом Вашингтон перебрасывает все больше сил в регион, в том числе туда направили несколько тысяч морских пехотинцев.
Американо-израильская кампания длится уже чуть больше месяца. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В результате практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Из-за этого резко подорожали энергоносители.
Иран предложил создать "Ормузский пакт"
2 апреля, 10:34
 
