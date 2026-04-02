Иран ответил на угрозу Трампа отбросить страну в каменный век

ТЕГЕРАН, 2 апр — РИА Новости. США, угрожая великой цивилизации, рискуют преуспеть лишь в том, что загонят в могилу своих же военных, заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР Ирана Маджид Мусави.

В последнее время глава Белого дома утверждает, что стороны провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако признал получение сигналов о нем через посредников. При этом Вашингтон перебрасывает все больше сил в регион, в том числе туда направили несколько тысяч морских пехотинцев.