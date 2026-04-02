Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/iran-2084826066.html
США не смогли добиться смены власти в Иране, заявил посол республики
США не смогли добиться смены власти в Иране, заявил посол республики
Соединенные Штаты и Израиль в рамках операции против Ирана не смогли добиться смены власти в стране, на которую рассчитывали, заявил иранский посол в России... РИА Новости, 02.04.2026
в мире
иран
израиль
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080177004_0:202:2906:1837_1920x0_80_0_0_9532dbd3b1f8c79904f3abd9e3c3a956.jpg
https://ria.ru/20260402/iran-2084818652.html
https://ria.ru/20260402/mid-2084795546.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080177004_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_890430e20e361000992ceedceb05935c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
США не смогли добиться смены власти в Иране, заявил посол республики

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалили
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалили - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты и Израиль в рамках операции против Ирана не смогли добиться смены власти в стране, на которую рассчитывали, заявил иранский посол в России Казем Джалали.
На встрече с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным посол отметил, что США и Израиль рассчитывали после гибели иранского руководства поставить во главе Ирана подконтрольную им власть.
"Сейчас, после 34 дней войны, можно хорошо оценивать ситуацию - конечно же, наш лидер (Али Хаменеи - ред.) мученически погиб, и ряд военных командиров погибли, но Иран доказал, что наша система работает и хорошо принимает разные решения", - сказал Джалали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
В миреИранИзраильСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала