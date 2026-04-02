США не смогли добиться смены власти в Иране, заявил посол республики

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты и Израиль в рамках операции против Ирана не смогли добиться смены власти в стране, на которую рассчитывали, заявил иранский посол в России Казем Джалали.
На встрече с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным посол отметил, что США и Израиль рассчитывали после гибели иранского руководства поставить во главе Ирана подконтрольную им власть.
"Сейчас, после 34 дней войны, можно хорошо оценивать ситуацию - конечно же, наш лидер (Али Хаменеи - ред.) мученически погиб, и ряд военных командиров погибли, но Иран доказал, что наша система работает и хорошо принимает разные решения", - сказал Джалали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.