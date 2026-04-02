16:32 02.04.2026 (обновлено: 16:33 02.04.2026)
Иран хочет хороших отношений с соседями по региону, заявил посол в Москве
Иран хочет хороших отношений с соседями по региону, заявил посол в Москве
Джалали: соседям Ирана не стоило давать США площадку для ударов

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Иран хочет хороших отношений с соседями по региону, но им нужно осознать, что они не должны были давать США возможность с их территории бить по исламской республике, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Мы, конечно же, хотим, чтобы у нас были добрые и хорошие отношения с соседними государствами, и не хотим расширять зону конфликта, но и они должны осознать, что не должны были предоставлять свою территорию американцам, ведь каждый день именно с американских баз, размещенных в этих странах, наносят удары по школам, больницам, мечетям в нашей стране", - сказал Джалали на встрече с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Ирана в Тегеране
Иран не видит результатов усилий посредников по урегулированию в регионе
2 апреля, 14:15
 
ИранСШАМоскваКазем ДжалалиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
