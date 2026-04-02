Рейтинг@Mail.ru
Глава Итальянской федерации футбола покинул пост после невыхода на ЧМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
16:37 02.04.2026 (обновлено: 17:12 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/gravina-2084820205.html
Глава Итальянской федерации футбола покинул пост после невыхода на ЧМ
2026-04-02T16:37:00+03:00
2026-04-02T17:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18c34d8a73a75ae00b813b23118ace01.jpg
https://ria.ru/20260402/petresku-2084805363.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8d1527cd0067500c206c049107287e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Гравина подал в отставку после непопадания сборной Италии на ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина объявил об уходе с занимаемой должности на собрании организации после непопадания национальной сборной в финальную часть чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте организации.
Выборы нового главы итальянского футбола пройдут 22 июня. Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Гравина возглавил FIGC осенью 2018 года. За время его правления сборная Италии стала чемпионом Евро-2020, но дважды не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира. В общей сложности итальянцы не могут квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года.
Ранее министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что лично попросит Гравину подать в отставку, отметив, что ждет от него "проявления достоинства". Телеканал Sky Sport Italia сообщал, что главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо также уйдет в отставку.
Дан Петреску - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
2 апреля, 15:52
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    644
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала