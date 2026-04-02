Гетце продлил контракт с "Айнтрахтом"

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Франкфуртский "Айнтрахт" продлил контракт с немецким полузащитником Марио Гетце, сообщается на сайте футбольного клуба.
Новое соглашение с Гетце рассчитано до 2028 года. В текущем сезоне немец провел за клуб 26 матчей во всех турнирах.
"Айнтрахт" для меня очень многое значит. Я здесь уже почти четыре года, и это было отличное время. Мы с семьей чувствуем себя во Франкфурте как дома. На этом этапе карьеры многое имеет значение - я прекрасно понимаю, что футбольная карьера не бесконечна. Поэтому особенно ценю каждый момент на поле и на стадионе. Любовь к футболу и к этому клубу убедила меня продлить контракт. Сейчас у нас есть определенные трудности, но мы готовы с ними справиться. И кто знает, какие возможности откроются в ближайшем будущем. Например, я бы с удовольствием снова выиграл Кубок", - заявил Гетце.
Также на счету Гетце 66 матчей за сборную Германии и 17 голов, один из которых был забит в дополнительное время финального матча чемпионата мира 2014 года против команды Аргентины (1:0).