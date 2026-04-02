Гаттузо покинет сборную Италии после невыхода на ЧМ-2026, пишут СМИ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо уйдет в отставку после непопадания команды на чемпионат мира, сообщает Sky Sport Italia.
В качестве возможных преемников Гаттузо называют Антонио Конте из клуба "Наполи" и Массимилиано Аллегри из "Милана".
По информации La Gazzetta dello Sport, также в отставку может быть отправлен президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина, который ранее заявил, что попросил Гаттузо остаться в сборной. Среди основных кандидатов на должность главы организации называется Джанкарло Абете, занимавший пост президента федерации с 2007 по 2014 год. Другим претендентом является бывший президент Олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Гаттузо был назначен на пост тренера национальной команды летом 2025 года. Сборная Италии не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года.