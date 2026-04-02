Гаттузо покинет сборную Италии после невыхода на ЧМ-2026, пишут СМИ
10:12 02.04.2026 (обновлено: 12:31 02.04.2026)
Гаттузо покинет сборную Италии после невыхода на ЧМ-2026, пишут СМИ
Гаттузо покинет сборную Италии после невыхода на ЧМ-2026, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Гаттузо покинет сборную Италии после невыхода на ЧМ-2026, пишут СМИ
Главный тренер сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо уйдет в отставку после непопадания команды на чемпионат мира, сообщает Sky Sport Italia. РИА Новости Спорт, 02.04.2026
футбол
чемпионат мира по футболу 2026
дженнаро гаттузо
италия
чемпионат мира по футболу 2026, дженнаро гаттузо, италия
Футбол, Чемпионат мира по футболу 2026, Дженнаро Гаттузо, Италия
Гаттузо покинет сборную Италии после невыхода на ЧМ-2026, пишут СМИ

Sky Sport Italia: Гаттузо покинет сборную Италии по футболу после невыхода на ЧМ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо уйдет в отставку после непопадания команды на чемпионат мира, сообщает Sky Sport Italia.
В качестве возможных преемников Гаттузо называют Антонио Конте из клуба "Наполи" и Массимилиано Аллегри из "Милана".
По информации La Gazzetta dello Sport, также в отставку может быть отправлен президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина, который ранее заявил, что попросил Гаттузо остаться в сборной. Среди основных кандидатов на должность главы организации называется Джанкарло Абете, занимавший пост президента федерации с 2007 по 2014 год. Другим претендентом является бывший президент Олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Гаттузо был назначен на пост тренера национальной команды летом 2025 года. Сборная Италии не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года.
"Плакал из-за печали": Доннарумма прокомментировал непопадание Италии на ЧМ
ФутболЧемпионат мира по футболу 2026Дженнаро ГаттузоИталия
 
