Гамова и Алекно претендуют на включение в Международный зал славы волейбола
16:46 02.04.2026
Гамова и Алекно претендуют на включение в Международный зал славы волейбола
Гамова и Алекно претендуют на включение в Международный зал славы волейбола - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Гамова и Алекно претендуют на включение в Международный зал славы волейбола
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова, чемпион московской Олимпиады 1980 года Юрий Панченко и главный тренер сборной России, выигравшей Олимпиаду 2012... РИА Новости Спорт, 02.04.2026
2026-04-02T16:46:00+03:00
2026-04-02T16:46:00+03:00
спорт, сергей тетюхин, владимир алекно, екатерина гамова, всероссийская федерация волейбола (вфв)
Волейбол, Спорт, Сергей Тетюхин, Владимир Алекно, Екатерина Гамова, Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)
Гамова и Алекно претендуют на включение в Международный зал славы волейбола

Гамова, Панченко и Алекно претендуют на введение в Зал славы волейбола

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиагональная волейбольного клуба "Динамо" (Казань) Екатерина Гамова
Диагональная волейбольного клуба Динамо (Казань) Екатерина Гамова - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова, чемпион московской Олимпиады 1980 года Юрий Панченко и главный тренер сборной России, выигравшей Олимпиаду 2012 года, Владимир Алекно вошли в число претендентов на включение в Международный зал славы волейбола, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Гамова, Панченко и Алекно представлены в категориях "Волейболистки", "Волейболисты" и "Тренеры" соответственно.
Открытое онлайн-голосование за номинантов проходит на официальном сайте зала славы и продлится до 15 апреля, результаты будут опубликованы два дня спустя. Официальное объявление итогов с учетом всех этапов голосования состоится 18 мая.
Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин в 2021 году.
