Гамова и Алекно претендуют на включение в Международный зал славы волейбола

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова, чемпион московской Олимпиады 1980 года Юрий Панченко и главный тренер сборной России, выигравшей Олимпиаду 2012 года, Владимир Алекно вошли в число претендентов на включение в Международный зал славы волейбола, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).