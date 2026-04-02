Россия рассчитывает на участие делегации Египта в форуме по безопасности

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает на приезд представительной делегации Египта на первый международный форум по безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Египет является важнейшим партнером России на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - сказал Шойгу на встрече с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты в Москве.
Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта
Секретарь Совбеза РФ отметил, что особое значение во взаимодействии двух стран имеют вопросы обороны и безопасности.
"Мы очень надеемся на то, что Египет направит представительную делегацию на наш форум 26-29 мая", - подчеркнул Шойгу.
Форум станет одним из ключевых событий в политической жизни, причем не только России, добавил он.
Первый международный форум по безопасности состоится 26-29 мая в Подмосковье под эгидой Совбеза РФ.
Лавров проведет переговоры с главой МИД Египта в пятницу
