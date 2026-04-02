Часть НДФЛ со сверхдоходов начали направлять на лечение детей - РИА Новости, 02.04.2026
17:53 02.04.2026
Часть НДФЛ со сверхдоходов начали направлять на лечение детей
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала уведомлять граждан, уплативших НДФЛ по повышенным ставкам с высоких доходов, о том, что часть средств от уплаты налога направлена на дорогостоящее лечение детей, заметило РИА Новости.
Согласно тексту в уведомлении, ФНС сообщает о факте уплаты в 2025 году НДФЛ по повышенным ставкам с высоких доходов.
"Часть средств от уплаты данного налога направлена на дорогостоящее лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями. Лекарства и медицинские изделия для лечения таких детей закупает созданный в 2021 году президентом Российской Федерации В. В. Путиным Фонд "Круг Добра", - говорится в сообщении ФНС.
В ведомстве отметили, что дополнительное финансирование помогло обеспечить уникальными лекарственными препаратами и квалифицированной медицинской помощью 30 тысяч детей с редкими болезнями.
"Федеральная налоговая служба и Фонд "Круг Добра" благодарят за Ваш вклад в лечение детей!", - отмечается также в сообщении.
Правительство РФ в 2024 году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс, которые заработали с 2025 года, среди них - расширенная прогрессивная шкала НДФЛ.
Так, для доходов до 2,4 миллиона рублей в год была сохранена ставка 13%, с доходов, превышающих 2,4 миллиона рублей и до 5 миллиона рублей налог взимается по ставке 15%. Доход от 5 миллионов до 20 миллионов рублей облагается по ставке 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20%, а сумма дохода, превышающая 50 миллионов рублей в год, облагается по ставке 22%.
Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями. Указанные пороги зафиксированы в законе, никаких механизмов их индексации сейчас не предусмотрено.
