Часть НДФЛ со сверхдоходов начали направлять на лечение детей

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала уведомлять граждан, уплативших НДФЛ по повышенным ставкам с высоких доходов, о том, что часть средств от уплаты налога направлена на дорогостоящее лечение детей, заметило РИА Новости.

Согласно тексту в уведомлении, ФНС сообщает о факте уплаты в 2025 году НДФЛ по повышенным ставкам с высоких доходов.

« "Часть средств от уплаты данного налога направлена на дорогостоящее лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями. Лекарства и медицинские изделия для лечения таких детей закупает созданный в 2021 году президентом Российской Федерации В. В. Путиным Фонд "Круг Добра ", - говорится в сообщении ФНС.

В ведомстве отметили, что дополнительное финансирование помогло обеспечить уникальными лекарственными препаратами и квалифицированной медицинской помощью 30 тысяч детей с редкими болезнями.

"Федеральная налоговая служба и Фонд "Круг Добра" благодарят за Ваш вклад в лечение детей!", - отмечается также в сообщении.

Правительство РФ в 2024 году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс, которые заработали с 2025 года, среди них - расширенная прогрессивная шкала НДФЛ.

Так, для доходов до 2,4 миллиона рублей в год была сохранена ставка 13%, с доходов, превышающих 2,4 миллиона рублей и до 5 миллиона рублей налог взимается по ставке 15%. Доход от 5 миллионов до 20 миллионов рублей облагается по ставке 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20%, а сумма дохода, превышающая 50 миллионов рублей в год, облагается по ставке 22%.