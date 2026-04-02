ФНС назвала сумму переводов физлицу, которая станет поводом для контроля - РИА Новости, 02.04.2026
14:27 02.04.2026
ФНС назвала сумму переводов физлицу, которая станет поводом для контроля
Федеральная налоговая служба России предполагает контролировать случаи, когда физлицо получает переводами и не декларирует доходы на сумму свыше 2,4 миллиона... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T14:27:00+03:00
2026-04-02T14:27:00+03:00
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ФНС назвала сумму переводов физлицу, которая станет поводом для контроля

ФНС будет контролировать случаи, когда физлицу переводят более 2,4 млн руб в год

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России предполагает контролировать случаи, когда физлицо получает переводами и не декларирует доходы на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год, при этом переводы от близких родственников под этот контроль попадать не будут, сообщили РИА Новости в ФНС.
Банк России и ФНС с 2027 года планируют расширить автоматический обмен данными об операциях по счетам физлиц, не являющихся ИП, для выявления признаков осуществления предпринимательской деятельности.
"Предполагается, что отправной точкой контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 миллиона рублей в год. Такой лимит соответствует максимальному доходу для самозанятого и размеру дохода физлица для применения минимальной ставки НДФЛ", - отметили в ФНС.
"Соответственно, добросовестные граждане, в полной мере декларирующие получаемые доходы и уплачивающие с них налоги, не столкнутся с дополнительным контролем", - подчеркнули в ведомстве.
Форма и периодичность информационного обмена будут определены соглашением между ЦБ РФ и ФНС России, подчеркнули в ведомстве. "Критерии операций для информационного обмена будут содержать ряд факторов: системность и ритмичность поступления денежных средств, круг контрагентов, суммы переводов и иные существенные признаки", - сказали в ФНС.
Подготовленные изменения в Налоговый кодекс направлены на совершенствование информационного обмена между ФНС и ЦБ. Расширение обмена данными позволит более точно анализировать информацию о лицах, которые обязаны декларировать доход и обладают признаками предпринимательской деятельности. Предполагается обмен сведениями в автоматическом режиме, ранее она предоставлялась по запросу налогового органа, указали в ФНС.
"В рисковую зону попадут именно те лица, кто с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налогов на систематически получаемую прибыль от физических лиц. При этом переводы на личные счета от близких родственников – в том числе частые и в рамках жизненных обстоятельств, но не связанные с предпринимательской деятельностью – не попадут под этот контроль", - сказали в ФНС.
