"Будьте прокляты": почему российские фигуристы опять остались взаперти - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
15:00 02.04.2026 (обновлено: 16:52 02.04.2026)
"Будьте прокляты": почему российские фигуристы опять остались взаперти
Российских фигуристов опять не допустили до международных соревнований. РИА Новости Спорт рассказывает, почему Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает создавать неопределенность даже для наших юниоров, и когда же мы наконец поедем побеждать иностранных соперников.

Европейцы против, но что от них зависит?

В вопросе возвращения России и Белоруссии на международные старты сокрыта целая куча подводных камней. С одной стороны, весь текущий соревновательный сезон из всех углов только и говорили, что о допуске. И он был совершенно реальным. Его прорабатывали в ISU, обещали нашим спортсменам, тренерам и функционерам. Оставалось только дождаться – и… опять вопрос отложен.
Совет ISU – главный орган союза в контексте принятия окончательного решения о нашем допуске – заседал 29 марта, в день показательных выступлений на чемпионате мира в Праге. Сразу несколько источников РИА Новости сообщили, что положительного решения не принято. Почему – большая загадка, над решением которой предстоит серьезно подумать.
Главная странность – в позитивной повестке до текущего момента. Много-много месяцев все буквально кричало о том, что нас ждут. В кулуарных разговорах положительную к нам позицию занимали даже крупнейшие международные федерации – США и Японии.
Да, европейцы, о которых говорил в своем последнем интервью президент ФФККР Антон Сихарулидзе (и как писало ранее РИА Новости), действительно не были от нас в восторге. Но ключевые позиции в совете ISU занимают как раз-таки крупные игроки и высшее руководство союза, которое неплохо к нам расположено.
Так что же все-таки произошло и когда все застопорилось? Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что важным стал олимпийский период (не только сама Олимпиада, но и время до и после). Нечто такое произошло в это время, что заставило совет ISUзанять пассивную позицию. В сущности, ее сейчас можно описать так – "нет острой необходимости принимать решение".
Но означает ли это, что допуск не состоится? Источники РИА Новости отвечают однозначно – нет. Оказывается, заседание от 29 марта прошло для нас позитивно, несмотря на все вводные. Во-первых, в ходе дискуссии присутствовали представители Международного олимпийского комитета (МОК), которые повторили рекомендацию о массовом допуске российских и белорусских юниоров – и совет ISU в целом согласился, что это должно произойти.
Во-вторых, совет не закрыл вопрос. Он его, можно сказать, отложил. По информации РИА Новости, для принятия положительного решения здесь и сейчас у ISU не хватило, что называется, материальной базы – проекта с конкретными шагами. На данный момент дорожкой карты допуска в ISU не сформировано, и они, в сущности, взяли время ее подготовить.

Что дальше?

Что же будет дальше? Давать безапелляционных прогнозов в такой шаткой области, как международный допуск, опасно – слишком велика вероятность сиюминутных перемен в повестке по не очень конкретным причинам. Но тем не менее определенный сценарий, как говорят источники РИА Новости, в умах чиновников ISU имеется.
Говорят, что теперь решающей временной точкой в вопросе допуска российских и белорусских юниоров к следующему сезону станет июнь. В этом месяце в политической жизни ISU случится сразу три важнейших события – два совета и один конгресс. Собеседники агентства утверждают, что на заседании совета, которое пройдет накануне конгресса, вопрос о возвращении будет поднят, причем серьезно – и уже с документарной базой.
А далее возможны только три варианта – два положительных и один негативный. С последним все понятно – "сидите дома пятый год". Его не считают приоритетным, но замалчивать его было бы неправильно.
А с двумя первыми расклад следующий. По первому сценарию совет ISU единолично принимает решение о допуске еще до конгресса. Формально на конгрессе могут тоже поднять эту тему, но для того, чтобы просто поговорить о ней, должно сойтись слишком много всего.
Этот сценарий возможен, но в то же время встает один вопрос – если совет готов к таким решениям, то почему он не принял его ранее? Неужели затягивание до последнего момента (а июнь в контексте юниоров – точка критическая, через пару месяцев уже стартуют этапы международного Гран-при) лучше заблаговременных договоренностей?
Второй сценарий кажется более осязаемым. По нему совет, проходящий в день перед конгрессом, обсудит вопрос допуска и самостоятельно вынесет его на конгресс для обсуждения и сбора мнений. Единолично конгресс решение о допуске вынести не сможет – не хватит полномочий. Но в то же время с опорой на мнение делегатов (в конгрессе участвуют представители всех федераций-членов ISU) совет, следующее заседание которого пройдет уже сразу после конгресса (на нем фиксируют и утверждают итоги голосования делегатов), уже может вынести вердикт без какой-либо личной ответственности за него. Что называется, по просьбам трудящихся.
К слову, в России уже довольно жестко отреагировали на происходящее. В частности, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова однозначно и сурово высказалась о действиях ISU.
«
"Мы находимся в безвыходной ситуации. Мы полностью зависим от них. Не дай бог в деле, которое ты любишь, попасть в такую кошмарную зависимость. В июне начинается сезон, новые правила, новая музыка. Как же так? Совсем вредители? Будь они прокляты. Нам остается только надеяться и ждать. Хочется, чтобы и с их детьми так поступили. Чтобы они поняли, каково это, когда их судьбами распоряжаются такие дяди и тети", - сказала Тарасова.
Судя по тому, как сейчас развивается история, следует ожидать именно такого развития событий. А раз так, нашей федерации предстоит провести титанического объема политическую работу. Времени на это осталось всего-ничего – пара месяцев. И обратный отсчет уже начался.
 
