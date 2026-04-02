МОК выступил за допуск российских фигуристов к турнирам, сообщил источник
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Влад Жуков. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) приняли участие в заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) и выступили на нем за допуск российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным стартам, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
Заседание состоялось 29 марта в Праге. На нем было принято решение отложить вопрос допуска юниоров до июня 2026 года.
"На заседании присутствовало несколько представителей МОК, - сказал один из источников. – Они сообщили членам совета, что МОК рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров без каких-либо ограничений, после чего предложили ISU принять решение. Совет принял эту позицию во внимание".
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами.