МОК выступил за допуск российских фигуристов к турнирам, сообщил источник

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Влад Жуков. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) приняли участие в заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) и выступили на нем за допуск российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным стартам, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.

Заседание состоялось 29 марта в Праге. На нем было принято решение отложить вопрос допуска юниоров до июня 2026 года.

« "На заседании присутствовало несколько представителей МОК, - сказал один из источников. – Они сообщили членам совета, что МОК рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров без каких-либо ограничений, после чего предложили ISU принять решение. Совет принял эту позицию во внимание".