ISU отложил вопрос допуска российских фигуристов, сообщил источник
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отложил вопрос допуска российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным стартам до лета текущего года,... РИА Новости Спорт, 02.04.2026
2026-04-02T12:05:00+03:00
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Влад Жуков. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отложил вопрос допуска российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным стартам до лета текущего года, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
Заседание совета состоялось 29 марта в Праге.
"На данный момент решение не принято, хотя вопрос допуска стоял в повестке, - сообщил один из источников. - Совет ISU обсудит этот вопрос в июне текущего года в ходе следующего заседания на Тенерифе".
В июне 2026 года на Тенерифе пройдут два заседания совета ISU и конгресс организации.