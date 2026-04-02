ISU отложил вопрос допуска российских фигуристов, сообщил источник

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Влад Жуков. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отложил вопрос допуска российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным стартам до лета текущего года, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.

Заседание совета состоялось 29 марта в Праге.

"На данный момент решение не принято, хотя вопрос допуска стоял в повестке, - сообщил один из источников. - Совет ISU обсудит этот вопрос в июне текущего года в ходе следующего заседания на Тенерифе".