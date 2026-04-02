Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/falin-2084753599.html
Масштаб личности Фалина требовал решения глобальных задач, заявил экс-посол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151517/39/1515173976_0:176:2932:1825_1920x0_80_0_0_dbf43b59deab1637a816af2f603a429a.jpg
https://ria.ru/20260402/falin-2084735428.html
https://ria.ru/20260402/falin-2084735095.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151517/39/1515173976_133:0:2800:2000_1920x0_80_0_0_3b3c9701d87d481dd066dcaeb421dfef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Москва, Россия, Валентин Фалин, Агентство печати "Новости"
Масштаб личности Фалина требовал решения глобальных задач, заявил экс-посол

Поленов: Фалину были тесны рамки посольской работы

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Валентин Фалин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Валентину Фалину были тесны рамки посольской работы, масштаб его личности требовал решения более глобальных задач, заявил в беседе с РИА Новости экс-посол России на Ямайке Владимир Поленов.
Валентин Фалин - видный дипломат и журналист, родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1971-1978 годах был послом СССР в ФРГ, в 1978-1982 годах занимал должность первого заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС. С 1986 по 1988 годы занимал пост председателя правления агентства печати "Новости" (АПН), а с 1988 по 1991 годы заведовал международным отделом ЦК КПСС. Фалин – автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт". Скончался 22 февраля 2018 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на торжественной церемонии открытия мемориальной доски дипломату Валентину Фалину. 2 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова
2 апреля, 11:59
"Я должен сказать, что, конечно, с самого начала, может быть, немножко странно прозвучит, но ему были тесны рамки посольской работы в качестве посла. Это известно. Он многократно пытался бежать, фигурально выражаясь, из Бонна в Москву, потому что масштаб его личности как философа, как историка, как человека, который стратегически мыслил, ему не хватало вот той маленькой ячейки на берегу Рейна, каким являлось посольство", - сказал он.
Поленов рассказал, что Валентин Фалин был особенным послом, который мог самостоятельно решить любой вопрос.
"Валентин Михайлович, он представлял такой тип посла, которому не нужен вообще, кроме шофера и кроме личного повара, может быть, еще заведующего хозяйством, никто. Он сам успешно будет справляться со всеми задачами", - отметил Поленов.
При этом он подчеркнул, что Валентин Михайлович прислушивался к младшим коллегам и всегда отмечал их успехи.
В четверг на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску в память о председателе правления Агентства печати "Новости", дипломате, выдающемся государственном и культурном деятеле Валентине Фалине.
Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Соловьев отметил вклад Фалина в развитие отечественной журналистики
2 апреля, 11:58
 
МоскваРоссияВалентин ФалинАгентство печати "Новости"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала