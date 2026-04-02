Масштаб личности Фалина требовал решения глобальных задач, заявил экс-посол

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Валентину Фалину были тесны рамки посольской работы, масштаб его личности требовал решения более глобальных задач, заявил в беседе с РИА Новости экс-посол России на Ямайке Владимир Поленов.

Валентин Фалин - видный дипломат и журналист, родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург ). В 1971-1978 годах был послом СССР ФРГ , в 1978-1982 годах занимал должность первого заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС . С 1986 по 1988 годы занимал пост председателя правления агентства печати "Новости" (АПН), а с 1988 по 1991 годы заведовал международным отделом ЦК КПСС. Фалин – автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт". Скончался 22 февраля 2018 года.

"Я должен сказать, что, конечно, с самого начала, может быть, немножко странно прозвучит, но ему были тесны рамки посольской работы в качестве посла. Это известно. Он многократно пытался бежать, фигурально выражаясь, из Бонна в Москву , потому что масштаб его личности как философа, как историка, как человека, который стратегически мыслил, ему не хватало вот той маленькой ячейки на берегу Рейна , каким являлось посольство", - сказал он.

Поленов рассказал, что Валентин Фалин был особенным послом, который мог самостоятельно решить любой вопрос.

"Валентин Михайлович, он представлял такой тип посла, которому не нужен вообще, кроме шофера и кроме личного повара, может быть, еще заведующего хозяйством, никто. Он сам успешно будет справляться со всеми задачами", - отметил Поленов.

При этом он подчеркнул, что Валентин Михайлович прислушивался к младшим коллегам и всегда отмечал их успехи.