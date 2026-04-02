Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/eksport-2084809584.html
Патрушев рассказал об экспорте мясной и молочной продукции
Россия экспортировала свыше 1,2 миллиона тонн мясной и молочной продукции в 2025 году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. РИА Новости, 02.04.2026
россия
экономика
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973431734_70:0:3001:1648_1920x0_80_0_0_0b27c116b2298932d49ebdf5eb8b406a.jpg
https://ria.ru/20260402/urozhaynost-2084807523.html
https://ria.ru/20260324/pasterellez-2082687478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973431734_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_e7cdfea9cc5837cfd8b866d4fd82249a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Патрушев: Россия экспортировала более миллиона тонн мясных и молочных продуктов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Патрушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия экспортировала свыше 1,2 миллиона тонн мясной и молочной продукции в 2025 году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Патрушев принял участие в итоговой коллегии Россельхознадзора, в рамках которой были обозначены итоги работы в прошедшем году и намечены задачи на перспективу.
"В прошлом году появилась возможность поставлять мясную продукцию на Филиппины и в Малайзию. А всего за рубеж направлено свыше 1,2 миллиона тонн мясной и молочной продукции", - говорится в сообщении.
В аппарате отметили, что работа по созданию новых возможностей для наращивания поставок не прекращается. Если учитывать все группы товаров, за 2025 год был получен допуск еще в 22 страны по 72 видам продукции.
В частности, большие перспективы для российских компаний имеет китайский рынок. "В прошлом году благодаря мероприятиям Минсельхоза и Россельхознадзора выросло общее число предприятий, одобренных китайской стороной для экспорта наших товаров. Кроме того, был в 3,5 раза расширен перечень растительного сырья, поставляемого в КНР", - сказали в аппарате.
Патрушев также рекомендовал службе расширить использование возможностей ИИ, в том числе для развития риск-ориентированного подхода и увеличения количества дистанционных мероприятий. Кроме того, Россельхознадзору важно вместе с Минсельхозом сформировать единое цифровое пространство информационных систем и данных.
РоссияЭкономикаДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала