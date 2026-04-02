Патрушев рассказал об экспорте мясной и молочной продукции
Патрушев рассказал об экспорте мясной и молочной продукции - РИА Новости, 02.04.2026
Патрушев рассказал об экспорте мясной и молочной продукции
Россия экспортировала свыше 1,2 миллиона тонн мясной и молочной продукции в 2025 году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
2026-04-02T16:09:00+03:00
2026-04-02T16:09:00+03:00
2026-04-02T16:09:00+03:00
россия
россия, экономика, дмитрий патрушев
Россия, Экономика, Дмитрий Патрушев
Патрушев рассказал об экспорте мясной и молочной продукции
Патрушев: Россия экспортировала более миллиона тонн мясных и молочных продуктов
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия экспортировала свыше 1,2 миллиона тонн мясной и молочной продукции в 2025 году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"В прошлом году появилась возможность поставлять мясную продукцию на Филиппины
и в Малайзию
. А всего за рубеж направлено свыше 1,2 миллиона тонн мясной и молочной продукции", - говорится в сообщении.
В аппарате отметили, что работа по созданию новых возможностей для наращивания поставок не прекращается. Если учитывать все группы товаров, за 2025 год был получен допуск еще в 22 страны по 72 видам продукции.
В частности, большие перспективы для российских компаний имеет китайский рынок. "В прошлом году благодаря мероприятиям Минсельхоза
и Россельхознадзора выросло общее число предприятий, одобренных китайской стороной для экспорта наших товаров. Кроме того, был в 3,5 раза расширен перечень растительного сырья, поставляемого в КНР", - сказали в аппарате.
Патрушев также рекомендовал службе расширить использование возможностей ИИ, в том числе для развития риск-ориентированного подхода и увеличения количества дистанционных мероприятий. Кроме того, Россельхознадзору важно вместе с Минсельхозом сформировать единое цифровое пространство информационных систем и данных.