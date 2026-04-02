Патрушев рассказал об экспорте мясной и молочной продукции

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия экспортировала свыше 1,2 миллиона тонн мясной и молочной продукции в 2025 году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

Патрушев принял участие в итоговой коллегии Россельхознадзора , в рамках которой были обозначены итоги работы в прошедшем году и намечены задачи на перспективу.

"В прошлом году появилась возможность поставлять мясную продукцию на Филиппины и в Малайзию . А всего за рубеж направлено свыше 1,2 миллиона тонн мясной и молочной продукции", - говорится в сообщении.

В аппарате отметили, что работа по созданию новых возможностей для наращивания поставок не прекращается. Если учитывать все группы товаров, за 2025 год был получен допуск еще в 22 страны по 72 видам продукции.

В частности, большие перспективы для российских компаний имеет китайский рынок. "В прошлом году благодаря мероприятиям Минсельхоза и Россельхознадзора выросло общее число предприятий, одобренных китайской стороной для экспорта наших товаров. Кроме того, был в 3,5 раза расширен перечень растительного сырья, поставляемого в КНР", - сказали в аппарате.