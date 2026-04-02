Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 30 апреля - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 02.04.2026 (обновлено: 09:47 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/den-2084675369.html
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 30 апреля
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 30 апреля - РИА Новости, 02.04.2026
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 30 апреля
Рабочий день 30 апреля в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник — День весны и труда, сообщил РИА Новости доцент Финансового... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T03:28:00+03:00
2026-04-02T09:47:00+03:00
общество
россия
игорь балынин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084705320_0:222:3045:1935_1920x0_80_0_0_a4d619d2dfb7be832637745aff18f63c.jpg
https://ria.ru/20260122/majskie-prazdniki-2026-2069531375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084705320_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_40ea3e746324ad0e938f78b39a02a4fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, игорь балынин
Общество, Россия, Игорь Балынин
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 30 апреля

РИА Новости: рабочий день 30 апреля будет сокращенным на час

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница в офисе
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудница в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Рабочий день 30 апреля в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник — День весны и труда, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
"В соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздничным днем уменьшается на один час. Так, для тех, кто работает пять дней по восемь часов, 30 апреля рабочий день составит семь часов", — сказал Балынин.
Эксперт уточнил, что наличие праздничных и сокращенных дней в месяце не влияет на заработную плату работников с окладом, так как она рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени.
Ближайший нерабочий праздничный день будет 1 мая.
Производственный календарь на май 2026
Майские праздники 2026: производственный календарь, выходные — как отдыхаем
22 января, 11:57
 
ОбществоРоссияИгорь Балынин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала