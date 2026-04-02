Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 30 апреля

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Рабочий день 30 апреля в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник — День весны и труда, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Эксперт уточнил, что наличие праздничных и сокращенных дней в месяце не влияет на заработную плату работников с окладом, так как она рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени.