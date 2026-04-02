Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 30 апреля
2026-04-02T03:28:00+03:00
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Рабочий день 30 апреля в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник — День весны и труда, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
"В соответствии с Трудовым кодексом РФ
продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздничным днем уменьшается на один час. Так, для тех, кто работает пять дней по восемь часов, 30 апреля рабочий день составит семь часов", — сказал Балынин
Эксперт уточнил, что наличие праздничных и сокращенных дней в месяце не влияет на заработную плату работников с окладом, так как она рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени.
Ближайший нерабочий праздничный день будет 1 мая.