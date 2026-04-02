Под Тюменью проверят информацию о нападении мальчика с ножом на детей

ТЮМЕНЬ, 2 апр - РИА Новости. Девочка и мальчик пострадали в конфликте между детьми в Тюменской области, организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В местных пабликах сообщается, что мальчик на детской площадке набросился с ножом на другого мальчика и девочку. По словам, очевидцев, девочка якобы перед этим его дразнила. Второй пострадавший за нее заступался.