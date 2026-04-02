В Чечне стабилизировалась ситуация с паводками

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Паводковая обстановка на территории Чечни стабилизировалась, в пострадавших от стихии районах продолжают работать комиссии по оценке ущерба, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

« "На сегодняшний день оперативная обстановка в регионе стабилизировалась. Продолжают работу комиссии по оценке ущерба", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в республике для оказания финансовой помощи пострадавшим применяют упрощенный метод выплат на основе заявлений на портале "Госуслуги".

РФ. "Цифровой формат позволяет оптимизировать работу с позиции оперативности - сроки получения выплат сокращаются в три раза. На данный момент подано порядка 2400 заявлений. Из них в соответствующий раздел в "Госуслугах" - 413 заявлений", - подчеркивает МЧС