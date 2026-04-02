Рейтинг@Mail.ru
Морозов обозначил, будет ли КХЛ вмешиваться в ситуацию с Буше - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
12:42 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/bushe-2084747000.html
Морозов обозначил, будет ли КХЛ вмешиваться в ситуацию с Буше
хоккей
спорт
рид буше
алексей морозов (хоккей)
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
адам ружичка
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987903656_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_a03a3cd4da8023356fe3d1f84f10770c.jpg
https://ria.ru/20260402/kkhl--2084740300.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987903656_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_6d3b8cc18b7fd2c88a59263223a71f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Морозов заявил, что КХЛ не будет вмешиваться в ситуацию с Буше

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРид Буше
Рид Буше - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов, что организация не будет вмешиваться в ситуацию с американским нападающим екатеринбургского "Автомобилиста" Ридом Буше, который с февраля не возвращается в расположение клуба.
В начале февраля "Автомобилист" сообщил, что Буше по семейным причинам пропустит выездной матч против омского "Авангарда". Отмечалось, что игрок должен был присоединиться к партнерам по команде к следующему выездному матчу, однако американский нападающий не вернулся в расположение клуба.
«
"Ситуация с Буше непонятна. Клуб не подавал никаких документов о расторжении контракта. Игрок был отпущен по договоренности, но не вернулся в расположение клуба. Лига не будет в это вмешиваться, это внутренне дело клуба", - заявил Морозов на пресс-конференции.
В марте "Спартак" объявил о расторжении контракта со словацким нападающим Адамом Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, причиной расторжения контракта стала неявка хоккеиста на матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Ак Барсом", который состоялся 10 марта в Казани и завершился поражением "красно-белых" со счетом 1:4.
«
"Что касается Ружички, то он не согласен со своим увольнением. Он подал обращение в лигу, КХЛ будет рассматривать в правовом поле это дело. Дисциплинарный комитет собирает все доказательства и все документы о договоренности между игроком и клубом. КХЛ рекомендовала клубам отпустить игроков на Олимпийские игры. Сейчас преждевременно что-либо говорить. Но заявление мы получили, оно не останется без внимания и разбирательства.", - добавил президент КХЛ.
КХЛ работает над правилом о переподписании контрактов с понижением зарплаты
2 апреля, 12:16
 
ХоккейСпортРид БушеАлексей Морозов (хоккей)АвтомобилистКХЛ 2025-2026Адам РужичкаХК Спартак (Москва)Авангард
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    643
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала