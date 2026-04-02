Морозов обозначил, будет ли КХЛ вмешиваться в ситуацию с Буше - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
2026-04-02T12:42:00+03:00
Морозов заявил, что КХЛ не будет вмешиваться в ситуацию с Буше
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов, что организация не будет вмешиваться в ситуацию с американским нападающим екатеринбургского "Автомобилиста" Ридом Буше, который с февраля не возвращается в расположение клуба.
В начале февраля "Автомобилист" сообщил, что Буше по семейным причинам пропустит выездной матч против омского "Авангарда". Отмечалось, что игрок должен был присоединиться к партнерам по команде к следующему выездному матчу, однако американский нападающий не вернулся в расположение клуба.
"Ситуация с Буше непонятна. Клуб не подавал никаких документов о расторжении контракта. Игрок был отпущен по договоренности, но не вернулся в расположение клуба. Лига не будет в это вмешиваться, это внутренне дело клуба", - заявил Морозов на пресс-конференции.
В марте "Спартак" объявил о расторжении контракта со словацким нападающим Адамом Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, причиной расторжения контракта стала неявка хоккеиста на матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Ак Барсом", который состоялся 10 марта в Казани и завершился поражением "красно-белых" со счетом 1:4.
"Что касается Ружички, то он не согласен со своим увольнением. Он подал обращение в лигу, КХЛ будет рассматривать в правовом поле это дело. Дисциплинарный комитет собирает все доказательства и все документы о договоренности между игроком и клубом. КХЛ рекомендовала клубам отпустить игроков на Олимпийские игры. Сейчас преждевременно что-либо говорить. Но заявление мы получили, оно не останется без внимания и разбирательства.", - добавил президент КХЛ.